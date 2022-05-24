摩尔多瓦检方：亲俄前总统因叛国罪遭拘留

（法新社摩尔多瓦基希涅夫24日电） 乌克兰的冲突加剧邻国摩尔多瓦的紧张局势之际，摩国检方表示，当局今天以涉嫌叛国和贪腐罪名拘留亲俄罗斯的前总统多东（Igor Dodon）。

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法新社报导，摩尔多瓦检察总长办公室发言人基奥佩克（Mariana Chiorpec）告诉记者： 「多东于今天遭拘留72小时」，他被拘留在国家反贪腐中心（National Anti-Corruption Centre）。

基奥佩克说，当局正在多东位于首都基希涅夫（Chisinau）的住家等12个不同地点进行搜查。

多东面临4项罪行相关调查：叛国、接受犯罪组织政治资金、不当得利，以及「被动贪腐」（passive corruption）。

调查人员怀疑，多东在2019年收受政治盟友兼权贵人士普拉霍纽克（Vladimir Plahotniuc）的献金，普拉霍纽克因贿赂指控于2020年逃离该国，并被美国拒绝入境。

多东在2016年至2020年间担任摩尔多瓦总统，并得到莫斯科的公开支持。

由于贪腐丑闻缠身，多东在上届总统大选中败给现任总统桑杜（Maia Sandu）。桑杜的亲欧政党也在2021年议会选举中大胜。

对于应该向欧盟靠拢，抑或维持苏联时期与俄国的亲密关系，摩尔多瓦国内长期意见两极。该国主要语言是罗马尼亚语，但也拥有讲俄语的少数民族，以及莫斯科支持的分离主义聂斯特河沿岸地区（Transnistria）。

俄罗斯挥军入侵乌克兰后，摩尔多瓦政府已表态坚定支持基辅当局。摩国收容部分乌克兰难民，还申请加入欧盟，欧盟也承诺将加强对摩国的军事援助。

© 2022 AFP