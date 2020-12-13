摩洛哥外长：与以色列关系原本就正常

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（法新社耶路撒冷13日电） 摩洛哥外交部长波利塔（Nasser Bourita）今天接受以色列媒体访问表示，在阿拉伯世界，摩洛哥与以色列关系独一无二，在「正常化」协议宣布前，双边关系「原已正常」。

继阿拉伯联合大公国、巴林与苏丹之后，摩洛哥是今年第4个经美国居间斡旋而宣布计画与以色列关系正常化的阿拉伯国家。

不过，波利塔接受「新消息报」（YediotAharonot）专访时指出：「以色列与摩洛哥的关系独特，以色列与任何其他阿拉伯国家的关系都无可比拟。」

他又说：「就我们看来，我们不是在磋商关系正常化，因为双边关系原已正常。我们是在磋商两国的关系（重新正常化），恢复到我们以往的关系，因为我们一直有往来，从来没停过。」

2000年爆发第2次巴勒斯坦起义，摩洛哥关闭驻特拉维夫的代表处。

波利塔在专访中，特别提及摩洛哥藉由境内的犹太社群与以色列境内的70万名摩洛哥裔犹太人，与以色列维系长久接触。他说：「就我所知，光是去年，就有7万以色列人到访摩洛哥。」

巴勒斯坦方面则谴责近来一连串关系正常化协议违背数十年来阿拉伯联盟（Arab League）共识，也就是与以色列达成包括同意巴勒斯坦独立建国的和平协议之前，不应承认这个犹太国家。

© 2020 AFP