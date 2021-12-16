摩洛哥法院批准 维吾尔流亡人士将遣返中国

（法新社摩洛哥拉巴特16日电） 自土耳其出逃摩洛哥的维吾尔维权人士艾伊尚（Yidiresi Aishan）的律师今天告诉法新社，摩洛哥法院裁定艾伊尚涉嫌从事「恐怖份子的行为」，批准将他遣返中国。

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艾伊尚的辩护律师康地尔（Miloud Kandil）说：「摩洛哥司法制度昨天确认我的客户将会被遣返。我们还没拿到判决书，但他心理上非常难以接受判决结果。」

现年34岁、育有3个孩子的艾伊尚7月19日从土耳其抵达卡萨布兰加机场时遭到逮捕。

中国曾以他「2017年犯下恐怖份子的行为」，指控他是某恐怖组织一员，并透过国际刑警组织（Interpol）发出逮捕令。

身为电脑工程师的艾伊尚否认这些指控，他的律师表示，艾伊尚与家人2012年定居土耳其，之后从未返回中国。

目前还不清楚他何时会被遣返，因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的关系，摩洛哥现在边境是关闭的。

专家表示，中国可能将多达数百万维吾尔人拘禁在新疆「再教育营」。

中国透过国际刑警组织对艾伊尚发布红色通缉令，但根据国际特赦组织（Amnesty International），国际刑警组织「根据其秘书处获得的新情报，取消对艾伊尚发布的红色通缉令」。

国际特赦组织表示，艾伊尚曾为维吾尔人权组织效力，北京当局因此提出这些指控。国际特赦组织也警告，如果艾伊尚被强迫遣返中国，恐面临任意拘留和酷刑。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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