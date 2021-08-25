攀上巴西救世基督像看日出 2法国游客被捕

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（法新社里约热内卢24日电） 巴西当局逮捕2名法国男子，因为这两人进入里约热内卢知名的救世基督像园区参观，开放时间结束后不但没有离开，还爬上救世基督像上头欣赏日出。

28岁的杜麦（Clement Dumais）与27岁的鲁-狄-布易生（Paul Roux-dit-Buisson）22日晚间进入园区，开放时间结束后仍未离开，甚至在破晓前偷偷摸进38公尺高的救世基督像（Christ the Redeemer statue）内部，爬上长长的螺旋式阶梯，再从基督像其中一只手臂开口出来，欣赏里约热内卢与瓜纳巴拉湾（Guanabara Bay）美景。

这趟冒险之旅在园区警卫发现2人后戛然而止。

鲁-狄-布易生告诉法新社：「我们站在手臂还有头上，一名警卫发现我们。」

两人昨天被捕，付了1万巴西币（约1900美元）保释金后获释，现在还得出庭。

警方没收了两名男子在救世基督像上头拍摄的所有照片和影片，但两人并不后悔。

鲁-狄-布易生说：「景色真棒，很少人有机会能看到。」

10月将欢庆落成90周年的救世基督像最近才在专业攀爬人员协助下完成翻新，这里是里约热内卢最多人造访的景点，每年有将近200万人前来朝圣。

© 2021 AFP