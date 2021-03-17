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（法新社加德满都17日电） 尼泊尔今天表示，巴林王子穆罕默德计画攀登圣母峰，未事先取得当局许可即带来2000剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，准备捐给当地一个村落，加德满都当局正在调查。

根据驻巴林的尼泊尔大使馆表示，巴林王子穆罕默德（Sheikh Mohamed Hamad Mohamed Al Khalifa）15日飞抵加德满都，原本计画将这些阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗捐给一个村落。

尼泊尔药品管理局发言人今天告诉法新社：「针对未依照规定程序事先取得我们的许可而带来疫苗。我们目前正在调查，并将对是否可以使用做出决定。」

这位巴林王子的队伍包括巴林王室卫队（Bahrain Royal Guard）成员，他们去年10月也曾到尼泊尔攀爬海拔8163公尺的马纳斯鲁峰（Mount Manaslu）和海拔6119公尺的罗布崎峰（Lobuche）。

当时尼泊尔因为疫情的关系，禁止外国访客入境，但特别为巴林王室队伍破例。

尼泊尔目前已经对登山客开放边界，这位王子和他的队伍是今年第一批申请攀登圣母峰的队伍之一。去年因为疫情的关系，圣母峰登山季停摆。

现在登山客到尼泊尔登山，必须隔离检疫7天，出具出发前接受筛检的阴性证明。

尼泊尔已从印度手中取得100万剂AZ疫苗，于今年1 月开始施打。1100317国法律定罪的犯人，这恕难接受，我很抱歉。」

北京当局强烈否认迫害新疆维吾尔人等罪名，并表示所有囚犯都已经从「职业训练中心毕业」。中国宣称，职训中心有助消灭区域极端主义，并可提高人民所得。

张明说，巴舍莱2月底呼吁对新疆人权情况展开独立且全面性调查后，外交部长王毅3月7日对巴舍莱发出了邀请。

张明坚称，新疆对外国外交官、记者和观光客开放。驻华外国记者协会（Foreign Correspondents' Club of China）则表示，过去一年来，试图从新疆发出报导的所有外国记者，都遭到中国当局的普遍骚扰和监视。

© 2021 AFP