支持者华府街头相挺 川普搭机飞越3次致意

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（法新社华盛顿12日电） 数以千计戴着红帽的美国总统川普支持者今天挤满华府街头，高喊川普「再作4年」，而前往纽约观赏陆军-海军美式足球赛的川普也搭乘直升机从上空飞越人群3次致意。

数以千计的民众聚集在距离白宫仅几个街区之遥的自由广场（Freedom Plaza），现场弥漫节庆气氛。

川普今天早上推文写道：「哇！数以千计的民众聚集在华府参与『停止窃选』，我不知道有这回事儿，但我要去看看他们！」

过没多久，川普的直升机从白宫庭院起飞，3度飞越高唱美国国歌的人群，再前往纽约参加陆海军年度美式足球赛。

抗议民众中清楚可见极右派民兵组织「骄傲男孩」（Proud Boys）成员，他们穿着招牌黑黄外衣，一些人身穿防弹背心，所到之处常吸引其他群众欢呼。

几个街区外，平权运动「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）支持者也举行规模小许多的集会，高呼「纳粹滚出去！」

如今全美50州和华府已认证当地选举结果，拜登将拿下306张选举人团票，超越当选门槛270张，而川普拿下232张。选举人团将于14日正式投票，宣布选举结果。不过，抗议民众仍和川普一样，一再坚称这场选举充斥大规模舞弊。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP