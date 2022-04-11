改变形象再度叩关 法国总统大选首轮雷朋出线

（法新社巴黎10日电） 法国总统大选首轮投票由现任总统马克宏（Emmanuel Macron）和极右派的玛琳．雷朋（Marine Le Pen）出线，根据9成的计票结果，马克宏首轮得票率有约28-29%，雷朋则有22-24%。

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雷朋上一回总统决选以34%败给马克宏的66%。不过，如今她已经不是5年前的那个政治人物，除了柔和个人形象，选战也回应选民主要考量，进而喊出删减税率、调高社会福利等政见，也对金融市场表达担忧。种种作为都奏效，首轮投票前的民调显示，她声势一路高涨。

一名39岁的支持者7日在南部城市贝比浓（Perpignan）就夸雷朋这次选战打得很好，「上一次有点像（美国前总统）川普，这次不同」。

雷朋这一次把焦点放在法国乡村和小镇上，同时解决她一大政治弱点：她与种族主义的关联。

上一次的大选，她对「伊斯兰集权主义」示警，还说马克宏意以移民「淹没」法国。这一次，她聚焦高涨的物价和生活费用。

过去她承诺要废除欧元、脱离欧洲联盟（EU），如今绝口不提。

她花10年时间「净化」所属政党的形象，2018年把政党名称从民族阵线（National Front）改为国民联盟（National Rally）。

53岁的雷朋连衣着色调都更加柔和，也敞开心胸谈私人生活，述说活在她父亲、极右派大老尚马力（Jean-Marie）阴影下的难处，并谈及老家1976年被炸留下的创伤。

巴黎左倾智库尚饶勒斯基金会（Jean-Jaures Foundation）主席芬切尔斯坦（Gilles Finchelstein）告诉法新社说，「她形象的改变是真实的。玛琳．雷朋变得更讨人喜欢」，但席芬切尔斯坦警告，切勿有「她变得跟其他候选人一样」的想法。

美国史丹佛大学和法国巴黎政治学院（Sciences Po）法国极右和政治传播专家阿尔杜（Cecile Alduy）也说：「雷朋下定决心将自己的用字遣词正常化、软化，也圆滑些。」

阿尔杜告诉法新社：「但她的纲领，无论是移民原则还是国家认同，几乎毫无变动，只不过选择用不同的词汇来捍卫她的立场。」

© 2022 AFP