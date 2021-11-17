改善宠物焦虑 新发明让猫狗致电饲主

（法新社伦敦17日电） 铲屎官不在家时，宠物想念主人怎么办？英国与和芬兰的动物科技专家今天表示，他们发明了一项新装置DogPhone，将能让家猫家犬致电主人。

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当宠物摇动装有加速度感测器的球时，感测器会触发邻近笔电，拨打视讯电话给主人。

格拉斯哥大学（University of Glasgow）的希斯基-道格拉斯（Ilyena Hirskyj-Douglas）在她的拉布拉多犬「查克」（Zack），以及芬兰阿尔托大学（Aalto University）同事的帮助下，发明这一帮助孤单宠物减轻痛苦的装置。

希斯基-道格拉斯示范如何用球打电话的模式给「实验室助理」查克观看后，这只拉布拉多犬在16天中用原型装置联系了主人，并炫耀它的玩具。

希斯基-道格拉斯是一名动物与电脑互动专家，她接到视讯电话后，向查克展示她的办公室、一家餐馆和一个街头艺人，促使查克走近萤幕。

希斯基-道格拉斯表示：「当然，我们无法确切得知，查克是否有意识到摇动球与打电话之间的因果关系，或是有一些看似偶然的互动，实际上是它的无意之举。」

她说：「然而，很明显地，在某些情况下，它确实对它看到的（事物）感兴趣，而且它表现出的一些行为，与我和它真的在一起时的行为相同。」

许多宠物在封城期间习惯了与饲主长时间相处，如今多国逐步解封，民众也较常外出，研发团队希望正进一步测试的DogPhone，可以帮助缓解「疫情狗狗」遭受的分离焦虑症。（译者：张瑷/核稿：刘学源）

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