政坛世代交替 古巴共产党选举新领袖

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（法新社哈瓦那19日电） 古巴共产党代表昨天选出新一届中央委员会成员，预计今天将发布关于领导职位的公告，同时共产党全国代表大会也将在最高领袖劳尔・卡斯楚（Raul Castro）的道别会中结束。

89岁的劳尔・卡斯楚位居古巴权力最大的共产党第一书记，一旦他卸任，卡斯楚家族掌权近60年的局面将随之告终。

古巴共产党在推特（Twitter）贴文表示，党代表「18日傍晚选出古巴共产党中央委员会成员，这些成员将负责选出党的政治领导阶层」。

中央委员会将选出2021至2026年位高权重的政治局成员。预期中央委员会今天会作出宣布。

古巴自1959年起由劳尔・卡斯楚的哥哥━革命领袖斐代尔・卡斯楚（Fidel Castro）掌权，而斐代尔・卡斯楚已于2016年过世。

现在，随着后革命世代成员接掌大权，劳尔・卡斯楚将把权力交给60岁的古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。

另外两名革命时期领袖也将卸任，包括90岁的古巴共产党2号人物温杜拉（Jose Ramon Machado Ventura）和88岁的指挥官巴尔德斯（Ramiro Valdes）。

不过，即使年轻一辈崛起掌权，古巴政策预料不会有立即性的重大变化。

这次全国代表大会最要紧的议题是经济。2020年古巴经济大跌11%，创下1993年以来最糟降幅，其中很大一部分是因为美国近期加强禁运，以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

© 2021 AFP