政府缺钱不管 伊拉克文化遗产任由气候摧残

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（法新社伊拉克埃因塔姆拉9日电） 伊拉克的阿奇塞教堂是目前世上最古老的教堂之一，现却正在沙漠中任由倾颓，成为富含文化遗产的伊拉克又一个因多年武装冲突、政府疏忽和气候变迁下的受害者。

有1500多年历史的阿奇塞教堂（AlAqiser）位在伊拉克首都巴格达西南方的埃因塔姆拉（Ain Tamr），如今现场只剩下残破的砖块和红土墙。

考古学家穆罕默德（Zahd Muhammad）将此归咎于「气候环境，海珊（Saddam Hussein）统治时期实际上将这个地区变成军事靶场，以及缺乏定期维护」。

埃因塔姆拉市长法德（Raed Fadhel）则说，维修牵涉经费问题，「这类维护工作须要一大笔钱，但我们只能（从联邦政府）得到稀少资金」。

伊拉克因饱受接连不断的战事和经济危机打击，包括阿奇塞教堂和其他为数众多的基督教、伊斯兰教和美索不达米亚古迹都缺乏维护，任由风吹日晒摧残。

尽管埃因塔姆拉东方约60公里的卡巴拉（Karbala）有数座伊斯兰什叶派圣殿，每年吸引数百万朝圣者来到当地朝拜。但居民和官员表示，这些游客却不会顺道参观伊拉克许多古教堂和美索不达米亚古城，以及联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产的新巴比伦王国时期建筑金字形神塔（ziggurat）。

教宗方济各（Pope Francis）今年3月赴伊拉克进行历史性访问后，许多伊拉克人冀望阿奇塞教堂将因此涌入大批观光客。

在毗邻卡巴拉的迪凡尼亚省（Diwaniya），当地居民吉利哈维（Abdullah al-Jlihawi）告诉法新社，他认为「外国人比我们更在乎我们的文化遗产」。

吉利哈维表示：「直到1980年代为止，一所美国大学在这里带领挖掘工作，当时有许多就业机会，我们的父母和祖父母都在这些遗址工作；但一切在1990年代中止。」原因是国际间对海珊政权实施禁运制裁。

不过，距离2003年美国带领联军入侵伊拉克推翻海珊政权已过了将近20年，当时承诺会为伊拉克带来民主和繁荣，如今这个国家却仍在等待经济情势好转。

迪凡尼亚省省长沙兰（Zuhair al-Shaalan）对于辖下有2000多处历史遗址引以为荣，并看好每处遗址能够带来丰富经济利益。

他说：「我们的省既贫穷也少有投资机会，若投资这些遗址，将能替本省创造工作机会。」

然而吉利哈维指出，遗址除了需要维护和翻新，要吸引观光客还面临另一个问题：「他们能去哪里？什么都没有。这里的道路从1980年代后就没铺过，电线杆也是1970年代立的。」伊拉克确实常出现水电短缺问题。

产油丰富的伊拉克因国际油价下滑而受害，面临物价攀升和失业率及贫穷人口居高不下的困境。其中贫穷人口比率去年更因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而翻倍至40%。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP