政治争端结束 卡达与沙乌地重开边界

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（法新社开罗9日电） 卡达与沙乌地阿拉伯结束3年半来政治争端，今天相互重启陆路边界。卡达航空与沙乌地阿拉伯航空也将自11日起，恢复杜哈（Doha）与利雅德（Riyadh）之间的航班往来。

沙乌地、巴林、埃及、阿联以卡达支持恐怖主义，以及与伊朗关系过度密切为由，于2017年6月宣布与卡达断绝政治、外交和经济关系，并对卡达实施陆、海、空封锁。杜哈当局则一再否认指控，强调断交之举毫无正当理由。

本月5日，第41届波斯湾合作理事会（GCC）高峰会在沙乌地举行，会后宣布沙乌地及另外3个对卡达实施封锁的阿拉伯盟邦，已经同意恢复与卡达的全面关系。

法新社记者今天见到汽车越过沙乌地与卡达的边界。

卡达航空（Qatar Airways）今天透过推特表示，将自11日起恢复飞往利雅德的班机，从14日起往吉达（Jeddah），以及16日起往达曼（Dammam）的航线都将恢复。

卡达航空说：「对于沙国主要机场，以及在沙国的贸易与货运伙伴，我们也期待恢复双方牢固关系。」

沙乌地阿拉伯航空（Saudi Airlines）也推文说，自11日起由利雅德、吉达飞往杜哈的班机将复飞。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP