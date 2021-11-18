政治人物支持堕胎能否领圣餐？美天主教教导文件避谈

（法新社华盛顿17日电） 美国天主教教士今天通过圣餐礼指导文件，但未提及能否拒绝总统拜登等支持堕胎权的政治人物领用。 这份「圣体圣事在教会生活中的意义」（The Mystery of the Eucharist in the Life of the Church）指导文件，获美国天主教主教会议（The U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB）巴尔的摩秋季大会压倒性通过，222人赞成，8人反对，3人弃权。 文件草案春季公布时引发争议，但今天通过的最终版只着重领圣餐这项圣事的重要性，未明确提及与民选官员相关的辩论。 美国天主教先前针对「对堕胎立法、安乐死等道德之恶采取拥护选择权（pro-choice）立场」的天主教领袖拟定措施，5月间引发梵蒂冈关切。

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美国天主教主教会议当时表示，这份文件用意不在惩罚，也不是要针对任何组织或个人。 堕胎议题在天主教内以及美国宗教团体内引发严重分歧，拜登是虔诚的天主教徒，常常公开谈到他的信仰，周日也多半会参加弥撒，他个人反对堕胎，但支持宪法赋予女性的选择权。

2019年南卡罗来纳州一处天主教堂的神父就以拜登支持堕胎为由，拒绝让他领圣餐。

© 2021 AFP