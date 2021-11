政治人物支持堕胎能否领圣餐?美天主教教导文件避谈

(法新社华盛顿17日电) 美国天主教教士今天通过圣餐礼指导文件,但未提及能否拒绝总统拜登等支持堕胎权的政治人物领用。 这份「圣体圣事在教会生活中的意义」(The Mystery of the Eucharist in the Life of the Church)指导文件,获美国天主教主教会议(The U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB)巴尔的摩秋季大会压倒性通过,222人赞成,8人反对,3人弃权。 文件草案春季公布时引发争议,但今天通过的最终版只着重领圣餐这项圣事的重要性,未明确提及与民选官员相关的辩论。 美国天主教先前针对「对堕胎立法、安乐死等道德之恶采取拥护选择权(pro-choice)立场」的天主教领袖拟定措施,5月间引发梵蒂冈关切。