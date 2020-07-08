乐玉成：美国搞武大郎开店不容大个儿 中美走向合作势不可挡

中国外交部副部长乐玉成7月8日出席了中国人民外交学会和美国亚洲协会共同举办的中美关系视频对话并发表主旨演讲。关于中美关系的未来，他在演讲中表示，尽管现在乌云密布，但天塌不下来，太阳总是要出来的，中美走向合作的大势是挡不住的。

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乐玉成指出，面对百年大变局和世纪大灾疫，面对层出不穷的新威胁、新挑战，世界都期待中美密切合作、积极互动，以化解危机，而现实却是美方越来越突出对华“战略竞争”，宣扬“脱钩”、“新冷战”，从而使危机雪上加霜。中美关系也因此被推向十字路口，面临何去何从的历史性抉择。他强调，中美关系回不到过去，但不能全盘否定过去。中美关系为两国人民带来沉甸甸、看得见的好处，为应对全球性挑战，促进亚太和世界和平与发展发挥举足轻重的作用。他重申，中美竞争不应是“零和游戏”，所谓为打压中国不惜付出“成比例代价”的思维很危险。他提出，美国真正的敌人不是中国，而是看不见的病毒和越来越多的非传统安全挑战。中美“脱钩”不切实际，对谁都没有好处。

乐玉成称，美方嘴上一直讲市场精神、公平竞争，但行动上却是“武大郎开店——不容大个儿”，不允许别人比自已更优秀、更有竞争力。他续称，中国在自身快速发展的同时，对世界的贡献有目共睹，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，对全球减贫贡献率超过70%。他认为，对中国这样一个名副其实的“优等生”，美国不仅不认可，还不遗余力地打压遏制，甚至在人文交流领域也越来越歇斯底里，监控学者，驱赶记者，抓捕留学生，关闭孔子学院，让人怀疑麦卡锡主义是不是又回来了。他说，中美关系攸关两国和人类的前途命运，不能被极端分子所绑架，不能让他们把中美关系带进死胡同。

乐玉成谈到，疫情期间，中国再次成为美最大贸易伙伴，美国企业仍然最青睐中国大市场。他表示，中美谁也改变不了谁，不要将中美关系意识形态化，任何割裂中国共产党和中国人民血肉联系的企图都是徒劳的。他声称，多边主义、全球化是大势所趋，全球合作是人心所向。各国利益相互交融，试图排除中国、搞“平行体系”，人为分割搞两个市场、两个产业链，是开历史倒车。他说，针对中国搞小集团、拉小圈子、逼迫他国选边站队，更不得人心，许多国家对此很反感。他强调，中国朋友遍天下，不可能被孤立，中国14亿人的大市场也不可能被排斥。在一个日益网络化、数字化的世界拉圈子、搞分裂，是多么的可笑，注定不可能成功。

乐玉成表态称，中美谁也改变不了谁，不要将中美关系意识形态化。他说，中国共产党作为中国执政党，是历史和人民的选择，受到14亿人民的坚定拥护和支持。任何割裂中国共产党和中国人民血肉联系的企图都是徒劳的。他续指，当年中美《上海公报》明确写着中美社会制度有着本质的区别，但这并没有影响我们建立和发展两国关系。乐玉成说，48年后的今天，这种区别仍然不应成为中美深化合作、迈向未来的障碍。中方一贯奉行不干涉内政原则，无意干涉美国大选。他称，倒是美国有些人一个劲地打中国牌，又反过来指责中国干涉美内政、影响美大选，这对中国很不公平。

此外，乐玉成的发言还提到了香港问题。他说，中方坚决反对美国在香港国安立法问题上对中国无端指责并实施所谓制裁。制订国家安全立法是一国主权行为，是国际通行做法。中方立法聚焦打击的是极少数严重危害国家安全的犯罪分子。他扬言，此举不会影响香港的高度自治，不会影响香港居民的权利和自由，也不会影响外国投资者在香港的正当权益。他表示，有了国安法的香港只会更稳定、更繁荣、更有吸引力。香港的未来一定会更美好！

来自中国外交部的新闻稿还介绍指，乐玉成强调，中美要通过对话合作管控分歧，照顾彼此核心利益和关切。中美作为两个负有特殊国际责任的大国，越是关系困难，越要保持对话，增进互信。他说，隔空喊话、麦克风外交解决不了问题，而且还会把小问题炒成大危机。中美原有的沟通对话机制不能弃之不用，我们还要创造新的对话方式和渠道。他提出，能合作的尽量合作，一时不能合作的也要尽量管控，建立各种预警、应急、磋商机制，确保中美关系不失控不脱轨。

关于中美关系的未来，乐玉成表示，尽管现在乌云密布，但天塌不下来，太阳总是要出来的，中美走向合作的大势是挡不住的。他指出，中方愿始终本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，与美方共同建设一个协调、合作、稳定的中美关系。他称，相信中美两国人民有足够的理性和智慧，找到不同社会制度、不同文化背景的两个大国，在这个星球和平共存、互利共赢的相处之道。