侄女新书爆料：特朗普高考时找枪手替考 自恋不足以形容

美国总统特朗普的侄女玛丽·特朗普的新书预定在7月14日出版面试，这本被形容为揭露特朗普家族黑暗史的回忆录，形容当今的美国总统是一个“极度自恋”、“毫无原则”、“撒谎成性”，并在当年靠请枪手代考，才被名校宾夕法尼亚大学沃顿商学院录取的人。

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特朗普早逝大哥的女儿玛丽计划下周出版一本猛料迭出的家族回忆录，描述她口中数十年的黑暗、混乱和残酷时光是如何将她叔叔变成一名无所顾忌的领导人。根据其出版社西蒙与舒斯特(Simon & Schuster)的营销，特朗普“如今对这个世界的健康、经济安全和社会结构都构成了威胁”。

这本名为《永不满足：我的家族如何制造出了世界上最危险的人》的书，描绘了特朗普家族跨越数代人的种种贪婪、背叛与同室操戈，并试图解释特朗普总统在纽约最富有也最声名狼藉的房地产帝国中的地位，及如何让他产生侄女玛丽所说的“扭曲行为”——例如以“金钱标准”衡量他人，以及“以行骗为生”等特点。

现年55岁的玛丽与特朗普的关系早已疏远。她是特朗普家族中首位站出来写书披露家族史的人。在特朗普的父亲，大地产商老弗雷德·特朗普(Fred Trump Sr.)于1999年过世后，玛丽作为其长子一系的继承人被指曾与二叔特朗普进行过激烈的财产斗争。玛丽的父亲小弗雷德于1981年在过度饮酒导致的突发心脏病中过世。

自今年6月底以来，由总统的弟弟罗伯特·S·特朗普(Robert S. Trump)主持的家族援引玛丽在近20年前签署的一封保密协议，一直试图阻止她出版这本回忆录。该协议是玛丽在围绕着老弗雷德遗嘱的争议时签署的。但纽约的一位法官拒绝禁止西蒙与舒斯特出版社发行这本回忆录。此外，外界预计这位法官将很快就玛丽·特朗普是否违反了保密协议作出裁决。

据《纽约时报》获得的新书内容显示，这本书中的一些亮点包括：玛丽写道，在皇后区读高中时，特朗普曾花钱雇人替他参加了大学预科和SAT考试（俗称美国高考）。玛丽还说，替考者帮他获得的高分，让年轻的特朗普后来作为大学本科生成功转学到了著名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院。特朗普则在后来常常吹嘘在沃顿上学的经历，他将该学院称为“世界上最好的学校”以及“超级天才的东西”。

此外，玛丽在书中披露的内容还包括，她的父亲小弗雷德在突发心脏病临死前，他的家人是如何让他独自去就医的。玛丽指，在特朗普家族一直有着这样的一个说法，那就是小弗雷德（人们一般叫他“弗雷迪”）是有辱这个家族王朝的人。小弗雷德相貌英俊、好交际、酗酒。经历了一段为其父亲工作的痛苦时光后，他离开了房地产行业，去追求自己对飞行的热爱，后来成为了环球航空(Trans World Airlines)的一名飞行员。特朗普则常常说，是兄长离开了家族生意，才为自己地入行和获得成功打开了空间。“对我来说，挺好的，”竞选总统期间，谈及在父亲手下做事时，特朗普如此告诉《纽约时报》。“对弗雷德来说，就不太行。”

书中说，老弗雷德对这位与自己同名的长子很严苛。有一次，他当着一群员工的面冲着小弗雷德大喊，“唐纳德能抵10个你，”玛丽写道。1981年，42岁的小弗雷德因酒精导致的突发心脏病而死，玛丽在其书中讲述了在他去世当晚，他的家人是如何让他独自去就医的。她称，没人陪他爸去医院。而她的二叔当今的总统在当时去看电影了。玛丽在书中还援引特朗普的一位姐姐对他的评价称其“毫无原则。”

玛丽写道，即使是在特朗普竞选初期，他的姐姐、已退休的联邦上诉法院法官玛丽安·特朗普·巴里(Maryanne Trump Barry)就已经极度怀疑他能否胜任这个职位。“他是个小丑——这事不会成的，”玛丽引用了大姑在两人2015年一次惯常的共进午餐时说的话，当时特朗普刚刚宣布要竞选总统。书里写道，对于福音派信众对她弟弟的支持，特朗普的大姐尤其感到困惑。“唐纳德唯一去教堂，就是那里有镜头在拍摄的时候，”玛丽引用她大姑的话说。“难以置信。但那些人都是他的票仓。他毫无原则，一点都没有！”

此外，作为一名临床心理学家，玛丽在书中还断言特朗普满足了身为自恋者的全部九条标准。但是，她指出，即便是这个标签，也无法准确刻画这位总统的那些全部心理问题。“事实是，”她写道，“唐纳德的病状如此复杂，行为如此令人费解，以至于要得出一个准确、全面的诊断结果需要一整套心理和神经生理测试，他是不会接受的。”玛丽还在书中写道，“唐纳德成年后的大部分时间都与外界隔绝，因此没法知道他能否靠自己在真实世界里成功，甚至只是生存下去。”

有一种观念认为特朗普带着战略性思维，会根据特定议程或组织原则来行动。像其他批评这位总统的人士一样，玛丽在书中则对这种说法提出异议。“他没有，”她写道。“唐纳德的自负一直是、现在仍是他自己与真实世界之间的一道脆弱而欠缺的屏障，由于他父亲的财力和权力，他从来都不需要亲自与这个真实世界交涉。”但白宫对这一爆料矢口否认。据美国“商业内幕”网站报道，白宫称特朗普在SAT考试中舞弊的说法是“荒谬且完全虚假的”。