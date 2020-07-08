侄女新書爆料：特朗普高考時找槍手替考 自戀不足以形容

美國總統特朗普的侄女瑪麗·特朗普的新書預定在7月14日出版面試，這本被形容為揭露特朗普家族黑暗史的回憶錄，形容當今的美國總統是一個“極度自戀”、“毫無原則”、“撒謊成性”，並在當年靠請槍手代考，才被名校賓夕法尼亞大學沃頓商學院錄取的人。

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特朗普早逝大哥的女兒瑪麗計畫下周出版一本猛料迭出的家族回憶錄，描述她口中數十年的黑暗、混亂和殘酷時光是如何將她叔叔變成一名無所顧忌的領導人。根據其出版社西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)的營銷，特朗普“如今對這個世界的健康、經濟安全和社會結構都構成了威脅”。

這本名為《永不滿足：我的家族如何製造出了世界上最危險的人》的書，描繪了特朗普家族跨越數代人的種種貪婪、背叛與同室操戈，並試圖解釋特朗普總統在紐約最富有也最聲名狼藉的房地產帝國中的地位，及如何讓他產生侄女瑪麗所說的“扭曲行為”——例如以“金錢標準”衡量他人，以及“以行騙為生”等特點。

現年55歲的瑪麗與特朗普的關係早已疏遠。她是特朗普家族中首位站出來寫書披露家族史的人。在特朗普的父親，大地產商老弗雷德·特朗普(Fred Trump Sr.)於1999年過世後，瑪麗作為其長子一系的繼承人被指曾與二叔特朗普進行過激烈的財產鬥爭。瑪麗的父親小弗雷德於1981年在過度飲酒導致的突發心臟病中過世。

自今年6月底以來，由總統的弟弟羅伯特·S·特朗普(Robert S. Trump)主持的家族援引瑪麗在近20年前簽署的一封保密協議，一直試圖阻止她出版這本回憶錄。該協議是瑪麗在圍繞着老弗雷德遺囑的爭議時簽署的。但紐約的一位法官拒絕禁止西蒙與舒斯特出版社發行這本回憶錄。此外，外界預計這位法官將很快就瑪麗·特朗普是否違反了保密協議作出裁決。

據《紐約時報》獲得的新書內容顯示，這本書中的一些亮點包括：瑪麗寫道，在皇後區讀高中時，特朗普曾花錢僱人替他參加了大學預科和SAT考試（俗稱美國高考）。瑪麗還說，替考者幫他獲得的高分，讓年輕的特朗普後來作為大學本科生成功轉學到了著名的賓夕法尼亞大學沃頓商學院。特朗普則在後來常常吹噓在沃頓上學的經歷，他將該學院稱為“世界上最好的學校”以及“超級天才的東西”。

此外，瑪麗在書中披露的內容還包括，她的父親小弗雷德在突發心臟病臨死前，他的家人是如何讓他獨自去就醫的。瑪麗指，在特朗普家族一直有着這樣的一個說法，那就是小弗雷德（人們一般叫他“弗雷迪”）是有辱這個家族王朝的人。小弗雷德相貌英俊、好交際、酗酒。經歷了一段為其父親工作的痛苦時光後，他離開了房地產行業，去追求自己對飛行的熱愛，後來成為了環球航空(Trans World Airlines)的一名飛行員。特朗普則常常說，是兄長離開了家族生意，才為自己地入行和獲得成功打開了空間。“對我來說，挺好的，”競選總統期間，談及在父親手下做事時，特朗普如此告訴《紐約時報》。“對弗雷德來說，就不太行。”

書中說，老弗雷德對這位與自己同名的長子很嚴苛。有一次，他當著一群員工的面衝著小弗雷德大喊，“唐納德能抵10個你，”瑪麗寫道。1981年，42歲的小弗雷德因酒精導致的突發心臟病而死，瑪麗在其書中講述了在他去世當晚，他的家人是如何讓他獨自去就醫的。她稱，沒人陪他爸去醫院。而她的二叔當今的總統在當時去看電影了。瑪麗在書中還援引特朗普的一位姐姐對他的評價稱其“毫無原則。”

瑪麗寫道，即使是在特朗普競選初期，他的姐姐、已退休的聯邦上訴法院法官瑪麗安·特朗普·巴里(Maryanne Trump Barry)就已經極度懷疑他能否勝任這個職位。“他是個小醜——這事不會成的，”瑪麗引用了大姑在兩人2015年一次慣常的共進午餐時說的話，當時特朗普剛剛宣布要競選總統。書里寫道，對於福音派信眾對她弟弟的支持，特朗普的大姐尤其感到困惑。“唐納德唯一去教堂，就是那裡有鏡頭在拍攝的時候，”瑪麗引用她大姑的話說。“難以置信。但那些人都是他的票倉。他毫無原則，一點都沒有！”

此外，作為一名臨床心理學家，瑪麗在書中還斷言特朗普滿足了身為自戀者的全部九條標準。但是，她指出，即便是這個標籤，也無法準確刻畫這位總統的那些全部心理問題。“事實是，”她寫道，“唐納德的病狀如此複雜，行為如此令人費解，以至於要得出一個準確、全面的診斷結果需要一整套心理和神經生理測試，他是不會接受的。”瑪麗還在書中寫道，“唐納德成年後的大部分時間都與外界隔絕，因此沒法知道他能否靠自己在真實世界裡成功，甚至只是生存下去。”

有一種觀念認為特朗普帶着戰略性思維，會根據特定議程或組織原則來行動。像其他批評這位總統的人士一樣，瑪麗在書中則對這種說法提出異議。“他沒有，”她寫道。“唐納德的自負一直是、現在仍是他自己與真實世界之間的一道脆弱而欠缺的屏障，由於他父親的財力和權力，他從來都不需要親自與這個真實世界交涉。”但白宮對這一爆料矢口否認。據美國“商業內幕”網站報道，白宮稱特朗普在SAT考試中舞弊的說法是“荒謬且完全虛假的”。