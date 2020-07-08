彭定康：林郑月娥是香港史上十分令人失望的内奸式人物

英国末代港督彭定康7月7日在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）专访中，批评林郑月娥特首是香港历史上“一个十分令人失望的内奸式人物”（a lamentable quisling figure）。他并指，林郑月娥早在一年前就不应该试图强行推动修改《逃犯条例》。彭定康还在近日参加网络论坛时批评称，中国近期一直在利用新冠肺炎疫情欺负其他国家，并对香港实施国安法。他则敦促志同道合的西方国家挺身而出。

广告 继续浏览后续

彭定康在接受CNBC的专访中指责，“中国共产党着手实施香港国安法是在摧毁香港”。他表示，“中共开始做的是摧毁香港，其过去几十年来一直非常成功。香港是世界上最自由的城市之一，也是亚洲的金融枢纽。 他们则以传统的做法（行事）”。彭定康称，“美国的著名汉学家林培瑞在过去一直提及中国是以恐惧治国，而不是以法治治国。他并称，中共像是蜷伏在吊灯上的蟒蛇一样，你从不知道它将何时落下，但对它若向你扑来所会带来的危险有所深知。”他续指，“这则是我们所看到的对香港法治和司法独立等价值的全面性拆卸”。

彭定康说，“这对于长期依赖三件大事的香港社会来说是一个很不利的消息，这三件大事包括法治、信息自由和资本的移动自由。”他说道，“其中2件都已经被清除，这对于香港来说是一个坏消息”。他指出，随着国安法在香港的实施，有些人对此不以为然未来再说，但正如《金融时报》记者吉迪恩·拉赫曼(Gideon Rachman)在越战时期所撰写的一篇文章中写道，“我们为了保护村庄而摧毁了它们”。他表示，“这则很大程度上是北京和在港中共官员当下的站位”。

记者追问，林郑月娥近日指出，港区国安法地实施是为了使特区从去年的抗议和骚乱中重回稳定，对香港来说是否有其他的途径？对此，彭定康回答说，“是的，其中之一就包括不提出（修改《逃犯条例》），而这则是林郑月娥所做的事情，她是香港历史上‘一个十分令人失望的内奸式人物’。”彭定康称，“其中之一就包括一年前不去做遣送（回大陆）尝试；第二，去做我们很多人在12个月前就已经建议的，建立公开调查委员会对抗议暴发的原因及（政府）处理的方式进行调查。”他指出，通过去年11月份的香港区议会选举，港人的裁决十分明显，泛民派几乎取得全胜。

彭定康称，“北京、中共现在采取这一国安法就是要香港受惊而采取这些令人震惊的措施；其中一个他们如此这样做的原因是预防9月份的立法会选举，或至少阻止民主派人的机会，因为他们将再次取得大胜。”他说，“这是令人遗憾的交易，你应该记起来林郑在北京立法时对国安法的内容完全不知”。彭定康说，“她的意见没有被咨询，如若她受到了咨询但她现在则对此予以否认。”彭定康指出，林郑月娥与香港现在很多支持国安法的人一样，他们的家人都拥有外国护照。他说，林郑的家人有英国护照，她的前任之一的家人有美国护照。他说，“（谭耀宗以人大常委）及作为唯一参加了国安法立法的香港政治人物，他的两个儿子都拥有澳大利亚护照”。彭定康说，“他们都做的是，在这一可怕的事情上签名，镇压香港的自由，自己却深知一旦事情向坏的方向发展，他们有他国护照可以出走离港，而大多数港人则不具备（这样的条件）”。