彭斯：将继续对TikTok维持强硬立场 捍卫美国利益

美国副总统彭斯在周二受访时表示，将继续对威胁美国国家安全的中国实体维持“强硬立场”，其中可能包括在美国备受欢迎的中国社交媒体应用抖音国际版TikTok。

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彭斯当天在接受福克斯新闻频道采访时发表了上述言论。此前一天，美国国务卿蓬佩奥表示，美国“确实在研议”禁止中国社交媒体应用，其中包括TikTok。他还暗示TikTok将用户资料分享给中国政府。TikTok则对此加以否认。彭斯在此次采访中提及华盛顿对中国电信巨头华为采取的强硬立场，表示“特朗普总统已经明确表态其政府将扞卫美国的利益免受来自中国共产党的损害”。他强调，“因此对于这些对隐私与国家安全构成威胁的实体，不管是华为、还是TikTok，我们都将持续采取强硬立场，”

多名美国国会议员针对TikTok的用户数据处理方式提出了有关国家安全方面的疑虑。他们担心中国法律要求中方企业“支持与配合共产党所控制的情报工作。”路透社援引两位消息人士的话称，美国联邦贸易委员会(FTC)和司法部正在调查，TikTok是否未能履行2019年签署的保护儿童隐私协议。

此外，特朗普周三在接受格林电视（Gray Television）采访时被问及蓬佩奥涉及TikTok的言论时表示，“没错，这是我们目前正关注的问题。”但他没有就这个可能做出的决定提供任何细节。另据互联网资讯网站SensorTower的数据显示，今年6月TikTok全球营收超过9070万美元，同比增7.3倍。中国市场贡献了约89%的营收（来自抖音）；美国贡献6%的营收，位列第二。此外，SensorTower指出，TikTok在美国下载量已超过1.65亿次。

北京方面，中国外交部发言人赵立坚在8日的例行记者会上回应称，“我们敦促美方一些人端正心态、摒弃偏见，不要以己度人，停止动用国家机器打压中国企业，多做有利于促进中美关系的事。”