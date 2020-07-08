樂玉成：美國搞武大郎開店不容大個兒 中美走向合作勢不可擋

中國外交部副部長樂玉成7月8日出席了中國人民外交學會和美國亞洲協會共同舉辦的中美關係視頻對話並發表主旨演講。關於中美關係的未來，他在演講中表示，儘管現在烏雲密布，但天塌不下來，太陽總是要出來的，中美走向合作的大勢是擋不住的。

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樂玉成指出，面對百年大變局和世紀大災疫，面對層出不窮的新威脅、新挑戰，世界都期待中美密切合作、積極互動，以化解危機，而現實卻是美方越來越突出對華“戰略競爭”，宣揚“脫鉤”、“新冷戰”，從而使危機雪上加霜。中美關係也因此被推向十字路口，面臨何去何從的歷史性抉擇。他強調，中美關係回不到過去，但不能全盤否定過去。中美關係為兩國人民帶來沉甸甸、看得見的好處，為應對全球性挑戰，促進亞太和世界和平與發展發揮舉足輕重的作用。他重申，中美競爭不應是“零和遊戲”，所謂為打壓中國不惜付出“成比例代價”的思維很危險。他提出，美國真正的敵人不是中國，而是看不見的病毒和越來越多的非傳統安全挑戰。中美“脫鉤”不切實際，對誰都沒有好處。

樂玉成稱，美方嘴上一直講市場精神、公平競爭，但行動上卻是“武大郎開店——不容大個兒”，不允許別人比自已更優秀、更有競爭力。他續稱，中國在自身快速發展的同時，對世界的貢獻有目共睹，連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30%，對全球減貧貢獻率超過70%。他認為，對中國這樣一個名副其實的“優等生”，美國不僅不認可，還不遺餘力地打壓遏制，甚至在人文交流領域也越來越歇斯底里，監控學者，驅趕記者，抓捕留學生，關閉孔子學院，讓人懷疑麥卡錫主義是不是又回來了。他說，中美關係攸關兩國和人類的前途命運，不能被極端分子所綁架，不能讓他們把中美關係帶進死胡同。

樂玉成談到，疫情期間，中國再次成為美最大貿易夥伴，美國企業仍然最青睞中國大市場。他表示，中美誰也改變不了誰，不要將中美關係意識形態化，任何割裂中國共產黨和中國人民血肉聯繫的企圖都是徒勞的。他聲稱，多邊主義、全球化是大勢所趨，全球合作是人心所向。各國利益相互交融，試圖排除中國、搞“平行體系”，人為分割搞兩個市場、兩個產業鏈，是開歷史倒車。他說，針對中國搞小集團、拉小圈子、逼迫他國選邊站隊，更不得人心，許多國家對此很反感。他強調，中國朋友遍天下，不可能被孤立，中國14億人的大市場也不可能被排斥。在一個日益網絡化、數字化的世界拉圈子、搞分裂，是多麼的可笑，註定不可能成功。

樂玉成表態稱，中美誰也改變不了誰，不要將中美關係意識形態化。他說，中國共產黨作為中國執政黨，是歷史和人民的選擇，受到14億人民的堅定擁護和支持。任何割裂中國共產黨和中國人民血肉聯繫的企圖都是徒勞的。他續指，當年中美《上海公報》明確寫着中美社會制度有着本質的區別，但這並沒有影響我們建立和發展兩國關係。樂玉成說，48年後的今天，這種區別仍然不應成為中美深化合作、邁向未來的障礙。中方一貫奉行不幹涉內政原則，無意干涉美國大選。他稱，倒是美國有些人一個勁地打中國牌，又反過來指責中國干涉美內政、影響美大選，這對中國很不公平。

此外，樂玉成的發言還提到了香港問題。他說，中方堅決反對美國在香港國安立法問題上對中國無端指責並實施所謂制裁。制訂國家安全立法是一國主權行為，是國際通行做法。中方立法聚焦打擊的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子。他揚言，此舉不會影響香港的高度自治，不會影響香港居民的權利和自由，也不會影響外國投資者在香港的正當權益。他表示，有了國安法的香港只會更穩定、更繁榮、更有吸引力。香港的未來一定會更美好！

來自中國外交部的新聞稿還介紹指，樂玉成強調，中美要通過對話合作管控分歧，照顧彼此核心利益和關切。中美作為兩個負有特殊國際責任的大國，越是關係困難，越要保持對話，增進互信。他說，隔空喊話、麥克風外交解決不了問題，而且還會把小問題炒成大危機。中美原有的溝通對話機制不能棄之不用，我們還要創造新的對話方式和渠道。他提出，能合作的盡量合作，一時不能合作的也要盡量管控，建立各種預警、應急、磋商機制，確保中美關係不失控不脫軌。

關於中美關係的未來，樂玉成表示，儘管現在烏雲密布，但天塌不下來，太陽總是要出來的，中美走向合作的大勢是擋不住的。他指出，中方願始終本着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，與美方共同建設一個協調、合作、穩定的中美關係。他稱，相信中美兩國人民有足夠的理性和智慧，找到不同社會制度、不同文化背景的兩個大國，在這個星球和平共存、互利共贏的相處之道。