赵立坚：不要以为中国安全部门是吃素的 中方就涉藏问题采取反制措施

中国外交部发言人赵立坚在7月8日的例行记者会上就一系列近日发生的与美国有关的问题加以表态。针对美国国务卿蓬佩奥最新宣布实施“对等进入西藏法”，他回应指，“中方决定，对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制”。此外，针对美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗•雷的最新涉华演讲，他回应称，“FBI说的话你也能信？”

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蓬佩奥在周二指出，由于中国阻碍美国外交官、记者和游客进入西藏，美方将对一些中国官员实施签证限制。他在一份声明中称，“北京继续系统性地阻止美国外交官和其他官员、新闻工作者和游客前往西藏自治区和其他藏区，而中国官员和其他公民却能更为自由地访问美国。”他宣布，“对被确定‘在制定或执行与外国人进入藏区有关的政策方面有实质性参与’的中华人民共和国政府和中国共产党官员实施签证限制。”对此，赵立坚回应指，中方对美方有关举措表示坚决反对。针对美方的错误行径，中方决定，对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。

赵立坚说，“我们敦促美方立即停止借涉藏问题干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，以免给中美关系和两国交流与合作造成进一步的损害”。他续称，“关于美方所谓的‘对等进入西藏法’，中方已多次表明严正立场。”他介绍称，“据不完全统计，2015年至2018年，西藏方面就已经接待进行公务、旅游、商务等活动的外国朋友近17.6万人次，其中游客17.5万人次，外交官约500人次，记者343人次”。他提及，“去年西藏全年接待国内外游客更是突破4000万人次。美国驻华大使布兰斯塔德也曾与去年赴藏参访，同自治区人民政府多个部门座谈，有关报道在媒体上都可以看到。”

赵立坚称，“这充分说明外国人进藏不存在问题”，他表示，“考虑到西藏特殊的地理和气候条件等因素，中国政府依法依规对外国人入藏采取了一定的管理和保护措施，这完全必要也无可非议。中方欢迎更多外国人到中国西藏地区访问、旅游、经商这一政策不会改变，但前提是必须遵守中国的法律和相关规定，履行必要的手续”。此外，针对克里斯托弗•雷7日在哈德逊研究所发表演讲称，“中国是美国信息安全和知识产权以及经济活动最大的长期威胁者”。对此，赵立坚回应说，“FBI说的话你也能信？”

赵立坚称，“我对美国的外交政策，像雷这样的FBI官员被反华势力所左右绑架感到遗憾。我也注意到他公然声称每10个小时就处理一起涉华案件，他们不要以为中国安全部门是吃素的”。他说，“美方个别官员有关言论无视基本事实，充斥着政治谎言，充分暴露了他们根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见，中方对此坚决反对。”。他续称，“我想强调，近来美方一些政客多次对中国进行莫须有的抹黑指责，渲染所谓‘中国威胁’，企图转移视线，掩盖自身问题。他们的图谋世人看得清清楚楚，注定不会得逞。”