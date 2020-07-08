FBI局長：中國間諜活動是我們最大的長期經濟威脅

美國聯邦調查局局長（FBI）克里斯托弗•雷（Christopher Wray）7月7日在華盛頓保守派智庫哈德遜研究所發表了題為“中國政府和中國共產黨對美國經濟和國家安全所帶威脅”，就中國對美國制度影響的演講。他表示，中國對美國的間諜滲透無所不在，造成前所未見的經濟衝擊，並在美國大選期間暗助其所偏好的人選。他還告訴那些受到中國政府“獵狐行動”針對的受害者與FBI聯繫，不要在中方的脅迫下回國。

廣告 繼續瀏覽後續

克里斯托弗•雷在演講一開始便宣稱， “來自中國的反情報活動和經濟間諜是對美國信息和知識產權、以及經濟活力最大的長期威脅；這是對我們經濟安全，延伸來看也是對國家安全（的威脅）”。他談到，正如美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）近日發表的對華講話所提出的那樣，美方不能閉眼漠視中方所採取的行動。他為此將借用這一公開論壇的平台首次詳細地介紹FBI所處理和應對的中國威脅。他表示，由於這一威脅十分的突出，美國司法部長威廉·巴爾和國務卿蓬佩奧還將在未來數周內就其所涉及內容發表進一步的講話。

克里斯托弗•雷稱，美國人民是中國所採取的大規模盜竊行為的最大受害者，其所涉及資產之大是人類歷史上最為龐大的財富轉移之一。他稱，“如果你是一名生活在美國的成年人，那麼很有可能你的個人數據就遭到過中方的竊取”。他提到了2017年，美方指控中國軍方對美國信用評級機構巨頭Equifax數據庫的大規模黑客攻擊。他介紹稱，“我們現在的局面已經到了FBI每10小時就要新開一個與中國有關的反情報案件。目前，FBI在全美各地正在進行的近5000件反間諜案中，幾乎一半與中國有關。就在此時此刻，中國正在試圖破壞美國醫療機構、製藥公司和學術機構重要的新型冠狀病毒的研究。”

克里斯托弗•雷在進一步發言之前強調，“我想明確的是，這不與中國人民有關，這也完全與華裔美國人無關。”他表示，“在發言中提到的中國指的是中國政府和中國共產黨”。隨後，他向美國民眾介紹指，要應對來自中國的威脅必須先了解，“中共相信要超過美國在經濟和技術的領先地位是一場世代鬥爭”。他續稱，“這已經令人驚覺。但是他們發動的這場戰鬥，不是通過合理的創新、不是通過公平和合法的競爭、也不是通過賦予他們的公民思想、言論和創造力的自由——這些我們在美國十分珍惜的自由——而是不擇手段地、以舉國之力努力成為世界上唯一的超級大國。”

克里斯托弗•雷談到，美國人還需要明白的是“中國擁有一系列不同且精密的手段，包括從網絡入侵到收買被信任的人士，其中不僅包括中國的情報機構還包括國有企業、私人公司、一些特定的留學生和學者，以及一系列其他的人員為他們服務”。他提及中國政府通過“千人計畫”這樣的人才招募項目，暗地吸引在美國的科學家將知識帶到中國，有時甚至竊取專有信息、違反美國的出口限令。

他舉例稱，在俄克拉荷馬州石油公司發生的商業秘密竊取案中，持有美國綠卡的中國公民譚鴻晉（Hongjin Tan，音譯）因犯竊取商業秘密罪、未經授權傳播商業秘密罪和未經授權持有商業秘密罪，今年2月被判處2年徒刑、並被要求向其前僱主支付15萬美元的賠償金，以及刑滿出獄後三年監督釋放。據美國司法部的記錄顯示，菲利普斯66石油公司指稱，該公司的這名前僱員從公司竊取了價值超過10億美元的新型鋰電池技術信息。他表示，類似案例“所涉及的賭注再高不過，對美國企業和整個經濟的潛在經濟傷害幾乎不可估量。”

克里斯托弗•雷指出，第三個美國公眾必須認識的是，“中國與美國有制度上的根本不同，中國政府所做的一切都是為了利用美國制度的開放性、為中國自己的封閉制度服務”。他強調，美國必須清醒、全面地認識到中國政府在各個領域的野心。此外，他在講話中還提及“由中共中央總書記習近平發起的海外反腐‘獵狐行動’”。他並稱，這事實上是在威脅那些在華出生而居於海外的人士回國。他將這一行動描述成“令人震驚的”策略，宣稱美國有數百名“獵狐受害者”成為中國政府的目標。他表示，如果在美有關人士認為遭到了中國政府的針對，或會成為“獵狐行動”的潛在受害者，他呼籲這些人與FBI地方辦公室聯繫。

克里斯托弗•雷說，“中國政府正在開展廣泛而多樣的盜竊和惡性影響運動，並可以以專制地高效率執行該運動。 他們正在計算，他們堅持不懈，他們也有耐心。 而且他們不受開放、民主社會或法治的正義約束。”他續稱，“在中國共產黨領導下的中國將繼續試圖挪用我們的思想，影響我們的政策制定者，操縱我們的輿論並竊取我們的數據。他們將使用所有工具和所有領域的方法，而這則需要我們以自身所有的工具和所有領域的方法來加以應對。”

講話最後，他表示這並不代表美國應停止與中國做生意，停止歡迎中國的留學生來美學習，停止與中國在世界舞台上共同存在。克里斯托弗•雷說，“但這確實意味着，當中國違反我們的刑法和國際規範時，我們將不會容忍它，更不用說使其成為現實。 FBI和我們在整個美國政府的合作夥伴將追究中國的責任，並在美國人民的幫助和警惕下保護我們國家的創新、思想和生活方式。”