FBI局长：中国间谍活动是我们最大的长期经济威胁

美国联邦调查局局长（FBI）克里斯托弗•雷（Christopher Wray）7月7日在华盛顿保守派智库哈德逊研究所发表了题为“中国政府和中国共产党对美国经济和国家安全所带威胁”，就中国对美国制度影响的演讲。他表示，中国对美国的间谍渗透无所不在，造成前所未见的经济冲击，并在美国大选期间暗助其所偏好的人选。他还告诉那些受到中国政府“猎狐行动”针对的受害者与FBI联系，不要在中方的胁迫下回国。

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克里斯托弗•雷在演讲一开始便宣称， “来自中国的反情报活动和经济间谍是对美国信息和知识产权、以及经济活力最大的长期威胁；这是对我们经济安全，延伸来看也是对国家安全（的威胁）”。他谈到，正如美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）近日发表的对华讲话所提出的那样，美方不能闭眼漠视中方所采取的行动。他为此将借用这一公开论坛的平台首次详细地介绍FBI所处理和应对的中国威胁。他表示，由于这一威胁十分的突出，美国司法部长威廉·巴尔和国务卿蓬佩奥还将在未来数周内就其所涉及内容发表进一步的讲话。

克里斯托弗•雷称，美国人民是中国所采取的大规模盗窃行为的最大受害者，其所涉及资产之大是人类历史上最为庞大的财富转移之一。他称，“如果你是一名生活在美国的成年人，那么很有可能你的个人数据就遭到过中方的窃取”。他提到了2017年，美方指控中国军方对美国信用评级机构巨头Equifax数据库的大规模黑客攻击。他介绍称，“我们现在的局面已经到了FBI每10小时就要新开一个与中国有关的反情报案件。目前，FBI在全美各地正在进行的近5000件反间谍案中，几乎一半与中国有关。就在此时此刻，中国正在试图破坏美国医疗机构、制药公司和学术机构重要的新型冠状病毒的研究。”

克里斯托弗•雷在进一步发言之前强调，“我想明确的是，这不与中国人民有关，这也完全与华裔美国人无关。”他表示，“在发言中提到的中国指的是中国政府和中国共产党”。随后，他向美国民众介绍指，要应对来自中国的威胁必须先了解，“中共相信要超过美国在经济和技术的领先地位是一场世代斗争”。他续称，“这已经令人惊觉。但是他们发动的这场战斗，不是通过合理的创新、不是通过公平和合法的竞争、也不是通过赋予他们的公民思想、言论和创造力的自由——这些我们在美国十分珍惜的自由——而是不择手段地、以举国之力努力成为世界上唯一的超级大国。”

克里斯托弗•雷谈到，美国人还需要明白的是“中国拥有一系列不同且精密的手段，包括从网络入侵到收买被信任的人士，其中不仅包括中国的情报机构还包括国有企业、私人公司、一些特定的留学生和学者，以及一系列其他的人员为他们服务”。他提及中国政府通过“千人计划”这样的人才招募项目，暗地吸引在美国的科学家将知识带到中国，有时甚至窃取专有信息、违反美国的出口限令。

他举例称，在俄克拉荷马州石油公司发生的商业秘密窃取案中，持有美国绿卡的中国公民谭鸿晋（Hongjin Tan，音译）因犯窃取商业秘密罪、未经授权传播商业秘密罪和未经授权持有商业秘密罪，今年2月被判处2年徒刑、并被要求向其前雇主支付15万美元的赔偿金，以及刑满出狱后三年监督释放。据美国司法部的记录显示，菲利普斯66石油公司指称，该公司的这名前雇员从公司窃取了价值超过10亿美元的新型锂电池技术信息。他表示，类似案例“所涉及的赌注再高不过，对美国企业和整个经济的潜在经济伤害几乎不可估量。”

克里斯托弗•雷指出，第三个美国公众必须认识的是，“中国与美国有制度上的根本不同，中国政府所做的一切都是为了利用美国制度的开放性、为中国自己的封闭制度服务”。他强调，美国必须清醒、全面地认识到中国政府在各个领域的野心。此外，他在讲话中还提及“由中共中央总书记习近平发起的海外反腐‘猎狐行动’”。他并称，这事实上是在威胁那些在华出生而居于海外的人士回国。他将这一行动描述成“令人震惊的”策略，宣称美国有数百名“猎狐受害者”成为中国政府的目标。他表示，如果在美有关人士认为遭到了中国政府的针对，或会成为“猎狐行动”的潜在受害者，他呼吁这些人与FBI地方办公室联系。

克里斯托弗•雷说，“中国政府正在开展广泛而多样的盗窃和恶性影响运动，并可以以专制地高效率执行该运动。 他们正在计算，他们坚持不懈，他们也有耐心。 而且他们不受开放、民主社会或法治的正义约束。”他续称，“在中国共产党领导下的中国将继续试图挪用我们的思想，影响我们的政策制定者，操纵我们的舆论并窃取我们的数据。他们将使用所有工具和所有领域的方法，而这则需要我们以自身所有的工具和所有领域的方法来加以应对。”

讲话最后，他表示这并不代表美国应停止与中国做生意，停止欢迎中国的留学生来美学习，停止与中国在世界舞台上共同存在。克里斯托弗•雷说，“但这确实意味着，当中国违反我们的刑法和国际规范时，我们将不会容忍它，更不用说使其成为现实。 FBI和我们在整个美国政府的合作伙伴将追究中国的责任，并在美国人民的帮助和警惕下保护我们国家的创新、思想和生活方式。”