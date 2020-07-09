美最高法院裁定特朗普須提交納稅記錄 特朗普：程序不當！

美國最高法院7月9日以兩項7-2裁決分別支持曼哈頓地檢獲取特朗普總統的財務記錄，並在另一項裁決中否決了由國會民主黨人提出的要求查看相關記錄的傳票。裁決結果被公布後，特朗普連續發推文，指責裁決“程序不當”等抱怨。

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美國最高法院首席大法官羅伯特（John Roberts）在判決書中寫道，“200年前，一個來自我們法院的偉大法官樹立起在刑事訴訟中，沒有任何公民，甚至包括總統可以不兌現其承擔舉證的普通責任（的原則）”。他續稱，“我們今天對這一原則加以重申，堅持總統既不能絕對免疫於州（級法院）刑事傳票對其私人文件地爭取，也無權享有更高的標準需要。”

羅伯特表示，在我們的司法系統中，“公眾有權獲取每個人的證據。自共和國成立以來，‘每個人’包括了美國總統“。在同一天的另一項判決中，該院以相同票數拒絕了美國國會民主黨人獲得特朗普稅務記錄的訴求。作為上世紀70年代以來首位拒絕公開稅單的美國總統，特朗普將民主黨人對他的一系列監督調查稱為“獵巫”，並將國會發起類似動議稱為民主黨人的政治行動。

雖然特朗普的律師一直堅稱在任總統享有完全豁免，但在此前華盛頓特區和紐約的地方法院中悉數敗訴。作為先例，美國高院在“水門事件”和克林頓醜聞中都做出了繼續對總統展開調查/訴訟的判決。去年紐約檢方開展調查後，曾經向瑪澤美國（特朗普的稅務公司）、德意志銀行和第一資本送出傳票要求提供所有與特朗普、特朗普集團和特朗普家族的文件。相關銀行和會計事務所均表示將會按照法院判決行事。

在紐約檢方對特朗普的稅單調查中，包含了此前被定罪的特朗普前律師科恩 2016年利用競選經費向兩名自稱與特朗普有染的女性支付“封口費”事項。此舉可能違反競選財務法規，特朗普本人對於此事一直持否認態度。此外，特朗普的商業行為是否與擔任總統存在利益衝突也是檢方調查的重點。

不過，即便美國高院作出對特朗普不利的裁決，根據相關程序法，也不意味着在11月大選前相關的稅單能夠向大眾公開。就美國最高法院的這一決定，特朗普通過推特表達他的不滿，並指“程序不當！”