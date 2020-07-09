美最高法院裁定特朗普须提交纳税记录 特朗普：程序不当！

美国最高法院7月9日以两项7-2裁决分别支持曼哈顿地检获取特朗普总统的财务记录，并在另一项裁决中否决了由国会民主党人提出的要求查看相关记录的传票。裁决结果被公布后，特朗普连续发推文，指责裁决“程序不当”等抱怨。

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美国最高法院首席大法官罗伯特（John Roberts）在判决书中写道，“200年前，一个来自我们法院的伟大法官树立起在刑事诉讼中，没有任何公民，甚至包括总统可以不兑现其承担举证的普通责任（的原则）”。他续称，“我们今天对这一原则加以重申，坚持总统既不能绝对免疫于州（级法院）刑事传票对其私人文件地争取，也无权享有更高的标准需要。”

罗伯特表示，在我们的司法系统中，“公众有权获取每个人的证据。自共和国成立以来，‘每个人’包括了美国总统“。在同一天的另一项判决中，该院以相同票数拒绝了美国国会民主党人获得特朗普税务记录的诉求。作为上世纪70年代以来首位拒绝公开税单的美国总统，特朗普将民主党人对他的一系列监督调查称为“猎巫”，并将国会发起类似动议称为民主党人的政治行动。

虽然特朗普的律师一直坚称在任总统享有完全豁免，但在此前华盛顿特区和纽约的地方法院中悉数败诉。作为先例，美国高院在“水门事件”和克林顿丑闻中都做出了继续对总统展开调查/诉讼的判决。去年纽约检方开展调查后，曾经向玛泽美国（特朗普的税务公司）、德意志银行和第一资本送出传票要求提供所有与特朗普、特朗普集团和特朗普家族的文件。相关银行和会计事务所均表示将会按照法院判决行事。

在纽约检方对特朗普的税单调查中，包含了此前被定罪的特朗普前律师科恩 2016年利用竞选经费向两名自称与特朗普有染的女性支付“封口费”事项。此举可能违反竞选财务法规，特朗普本人对于此事一直持否认态度。此外，特朗普的商业行为是否与担任总统存在利益冲突也是检方调查的重点。

不过，即便美国高院作出对特朗普不利的裁决，根据相关程序法，也不意味着在11月大选前相关的税单能够向大众公开。就美国最高法院的这一决定，特朗普通过推特表达他的不满，并指“程序不当！”