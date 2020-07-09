赵立坚：美国已成为最大的麻烦制造者 不知蓬佩奥有何颜面谈论信誉

中国外交部发言人赵立坚在7月9日的例行记者会上，针对美国国务卿蓬佩奥8日对中国当局的批评指，美国这几年打着“美国优先”的旗号，在国际上一再背弃自身的国际承诺和国际义务，毁约退群成瘾，已经成为最大的“麻烦制造者”。

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蓬佩奥在周三批评北京承诺给予香港50年高度自治，变成空头支票；又指责中方没有向世界通报新冠疫情情况并隐瞒真相、还指中印早前的冲突，“是一场难以置信的侵略行动”。他还谴责中国当局拘押清华大学法学教授许章润，并敦促尽快将其释放。他说，“与所有非民选的共产党政权一样，北京更害怕的是自己人民的想法，而不是任何外部敌人。我们本周深感不安地获悉，许章润因批评总书记习近平领导的专制政权以及中共在应对新冠疫情上处理不当而遭到中共拘押。应当将他释放。他只不过是在讲述事实。应当尽快将他释放。"蓬佩奥称，“来自中国的新冠疫情让人们看到了中国共产党真正的本质，全世界热爱民主自由的人们应当联合起来应对中共的威胁”。

北京方面，有记者在周四提问，蓬佩奥7月8日接受记者采访时，就政治制度、疫情应对等问题指责中国。中方对此有何回应？赵立坚回答说，“一段时间来，蓬佩奥喋喋不休炮制各种‘假新闻’，对中国进行大肆抹黑攻击，挑拨其他国家同中国的关系，充分暴露了他根深蒂固的冷战零和思维和意识形态偏见。”他续称，“事实不容捏造，谎言重复一千遍也还是谎言。我们奉劝这位美国政客纠正错误，停止散播‘政治病毒’，以免彻底沦为国际社会的笑柄。”

随后有记者追问，蓬佩奥在接受采访的时候还表示，中方表示向世卫组织通报了疫情，但事实并非如此。中方存在着严重信誉问题，没有告诉全世界有关新冠病毒的真相，并应该被追责。你对此有何评论？赵立坚回应指，“首先我想说，蓬佩奥先生，别再跟我们谈什么信誉、真相和责任了。你说得不累，我们听得都累了。”他续称，“说到信誉——美方这几年打着‘美国优先’的旗号，在国际上一再背弃自身的国际承诺和义务，毁约退群成瘾，已经成为最大的‘麻烦制造者’。”

赵立坚谈到，“说到真相——我想问一问蓬佩奥先生，美国政府能否就德特里克堡生物基地、‘电子烟疾病’、美遍布全球的生物实验室等问题说出真相，给美国人民和国际社会一个交代？”他说，“说到责任——在不到半年的时间里，美国累计确诊病例已经超过300万，死亡病例超过13万。美国政府确实对此负有不可推卸的责任。”他说，“在自身诚信扫地、道义破产的情况下，不知蓬佩奥之流还有何颜面和勇气来谈论信誉、真相和追责？我们奉劝美方一些政客，还是听一听国际社会对于美国频频毁约退群的强烈反对呼声吧！”

赵立坚重申，“新冠肺炎疫情发生后，中方第一时间向世卫组织作了通报。双方公布的时间线都清晰地罗列了相关事实，可以相互印证。”他续称，“蓬佩奥对国际社会有目共睹的事实视而不见，一味地热衷于捏造事实、‘甩锅’推责、嫁祸于人，这掩盖不了美方自身抗疫不力的失误，只能一次次暴露其撒谎欺骗的本性，只会让全世界进一步看清美国内一些人的虚伪、傲慢和无知。”