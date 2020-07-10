德国联邦宪法保卫局：使用中国应用可导致个人信息泄露

德国联邦宪法保卫局在周四发布的“2019年度宪法保卫报告”中警告称，任何使用网络支付等中国科技公司服务的德国消费者，其个人信息可能会最终落入中国政府的手中。

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隶属于德国内政部，主要负责德国国内安全事务的联邦宪法保卫局在当天发布报告中指出，中国政府对于在德国运营的中方公司诸如腾讯、阿里巴巴或其他网络应用，包括网络支付、无线通讯，甚至单车共享等公司储存在中国的信息资料具有监控和使用权限。报告认为，德国公众的个人信息经过中国公司后并不安全，因为中国政府依照其法律，有权要求任何公司提供数据。

德国联邦宪法保卫局局长托马斯·哈尔登旺（Thomas Haldenwang）指出，任何在德国的消费者当使用中方上述系统后，都不会对其个人信息在中国遭到滥用而感到惊讶。据美联社报导，德国联邦内政部部长泽霍费尔（Horst Seehofer）当天也就该报告内容表达担忧。他强调，德国目前所考虑是否使用华为电讯设备的问题，其实已进入“政治决定”的状态，而面对中方大举收购关键基础产业，德国更面临综合性的威胁。

另据德国之声报道，德国防长卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)8日在参加由美国智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)与欧盟合办的线上国防论坛上，对德国当局被指就中国侵犯人权的行为持有“暧昧”的态度加以辩解。

论坛上，卡伦鲍尔虽然再度重申人权的重要性，但是却也为德方用词不强烈的做法辩护。她说，“我们知道用强烈用语很简单，也给你自己的心里感觉良好。但是我们也知道这样的做法会截断所有联络，妨碍后续可能产生的影响。”

卡伦鲍尔称，“虽然德国可能不是一直都是说话最大声的一个，但是在幕后跟中国讨论人权。”她拿德国在冷战时曾经用此方式协助中国异议人士为例，认为在国际组织展现立场对捍卫价值来说虽然重要，但是也要反思说出强烈用词究竟只是让自己感觉良好，还是真正对事情解决有帮助。而被论坛主持人问到德国是否会有实际措施协助港人时，她则未给予正面答复。