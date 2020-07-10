赵立坚：中方决定就涉疆问题对美采取对等措施

美国财政部和国务院7月9日分别宣布对中国新疆四名现任及前任政府高官施加制裁，他们被指严重侵犯新疆少数民族的权益。对此，中国外交部发言人赵立坚在10日的例行记者会上回应指，针对美方错误行径，中方决定，对在涉疆问题上表现恶劣的有关美国机构和个人采取对等措施。

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美国财政部此前宣布遭到制裁的官员包括：新疆维吾尔自治区党委书记陈全国、前自治区政法委书记朱海仑、自治区副主席、公安厅党委书记兼厅长王明山及前公安厅党委书记霍留军。此外，新疆自治区公安厅亦在美方的制裁名单之中。据悉，制裁对象的在美资产、直接或间接持有的实体都将被全数冻结。

美国并禁止在美人士与受制裁者个人及其拥有的实体作商品或服务交易。此外，美国国务院亦在同日宣布，对陈全国、朱海仑、王明山施加制裁与签证限制。他们及其直系亲属将无法入境美国。

美国国务卿蓬佩奥在相关声明中表示，“在中国共产党针对维吾尔族、哈萨克族和新疆其他少数民族进行侵犯人权的行为时，美国不会袖手旁观。这些侵权行为包括强迫劳役、任意大规模拘留、强迫性的人口控制，以及试图抹杀他们的文化和穆斯林信仰。”

北京方面，赵立坚对华盛顿的这一最新举措回应指，美方上述行径严重干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，严重损害中美关系，中方对此坚决反对、予以强烈谴责。他指出，“针对美方错误行径，中方决定对在涉疆问题上表现恶劣的有关美国机构和个人采取对等措施。”他强调，新疆事务纯属中国内政，美方没有权利、没有资格横加干涉。

赵立坚称，中国政府捍卫国家主权安全发展利益的决心坚定不移，打击暴恐势力、分裂势力、宗教极端势力的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政的决心坚定不移。他续指，我们敦促美方立即撤销有关错误决定，停止任何干涉中国内政损害中方利益的言行，如美方执意妄为，中方必将予以坚决回击。