韩国首尔市长朴元淳死因涉性骚扰？

于周四至周五夜间死亡的韩国首尔市长朴元淳尽管被认为是自杀，但其确切死因仍在调查之中。朴元淳生前遭其前女秘书性骚扰指控。

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据本台RFI法广记者Louis周五（2020年7月10日）早上发自首尔的更新报道，在首尔市长朴元淳突然去世后的第二天，韩国社交媒体推特Twitter上主要被两种观点所主导： « 安息吧朴元淳» 和 « 安息吧司法» 。如果说部分韩国人在为其哭泣，这位为争取公民权利而不知疲倦地的活动积极分子和代表韩国民主党争取2020年总统大选后掌权的重要候选人。另一部分人则认为他涉嫌自杀是为了摆脱司法的弱懦举动。

现年64岁的朴元淳生前正因被控性骚扰受到调查。一名前女秘书于周三控告其曾有不情愿的身体接触，和曾通过加密系统Telegram传送不相称的照片。以上遭控的行为要追溯到2017年。据控告方的说法，还有其他受害人，但随着朴元淳的死亡，案件就此归档。

周五早上，只有少数韩国媒体在标题中触及与朴元淳死亡相关的性侵指控。韩国政坛一致予以致哀。朴元淳于2011年首次当选韩国首都首尔市长，连任了三届。作为一名人权律师和公民权利的象征人物，终年64岁的朴元淳的不同之处在于，其政策致力于平等和社会保护。

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当地时间周四下午，朴元淳被其女儿向警方申报失踪后，当局出动了700多名警察，配备无人机和警犬加入搜索行动。他的尸体在几小时后被发现，韩国警方目前仍在调查其确切死因。

作为一名左翼的领袖人物和执政党成员，朴元淳被认为是2022年韩国下届总统选举的潜在候选人。

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