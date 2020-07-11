美議員致信NBA要求闡明對涉港言論立場 名嘴髒字回應後道歉

美國共和黨籍聯邦參議員約什·霍利（Josh Hawley）7月10日通過推特將其寫給NBA總裁蕭華（Adam Silver）的信件公開。霍利在信中要求蕭華就NBA是否準備好允許球員身穿支持美國和美軍的服裝，或穿上表達對中國共產黨受害者聲援的球衣，及NBA是否準備好如若有球員或員工對香港或新疆問題發言，面對來自中共報復等問題加以答覆。

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霍利在這封寫給蕭華的公開信中指出，NBA在7月3日與球員工會達成協議，將允許NBA球員穿戴寫有一些社會和政治信息的球衣。他認為，這主要針對的是近期美國國內發生的反警暴抗議。霍利稱，這一決定明顯遺漏了有關任何對中共的受害者表示支持的字句，這些人包括被中共實施新的香港國安法而奪去自由的香港民眾等。他在信中還談到了去年10月NBA火箭隊總經理莫雷曾發推文支持香港示威者，隨後引發的巨大爭議和NBA的妥協回應。

霍利寫道，“聯盟的新政策意示其對員工的表達權加以新承諾，但自由表達看起來會在你們大企業贊助商的敏感地帶邊上停止。對於（那些自認為）覺醒的資本來說，來自中國市場的收益要比愛國主義更重要”。他指出，“你們的新政策在針對特定的政治信息加以制裁的問題上有所越界”。他告訴蕭華稱，“對你來說，現在是闡明你的聯盟對人權和你的國家所信仰的時候到了。”他還在信中列舉了一系列的問題包括，新政策下“NBA是否準備好允許球員身穿支持美國、美軍和美國執法人員的球衣，這些語句可包括‘上帝保佑美國’，‘支持我們的軍隊’”。

霍利還問道，“有關NBA認可的可以印在球以上的語句不包括支持中共受害者的報道是否正確”，“如果一個球員在他的球衣上展示出對中共受害者加以支持的信息，NBA是否將會允許該球員穿上這一球衣還是會避免北京的憤怒而對其進行審查；NBA是否準備好對任何中共嘗試使這些人噤聲或懲罰進行公開譴責的準備”等。值得一提的是，霍利隨後又用推特展示出了一封來自迪士尼旗下的ESPN體育電視台NBA名嘴沃納羅斯基（Adrian wojnarowski）的電郵。在這封電郵中，後者簡單地寫道“Fuck You”。霍利符文稱，“不要跟ESPN批評中國，或者表達對於執法者的支持。這會讓他們很生氣。”

迫於公共壓力，沃納羅斯基隨後通過推特對霍利表示道歉。他寫道，“我的行為很冒犯，我非常後悔自己犯了這個錯誤。我為自己的行為感到抱歉，並馬上聯繫了霍利參議員，跟他直接道歉。我也需要跟我ESPN的同事道歉，因為我知道自己的行為是不可接受的，而且個人行為不能代表他們所有人。”ESPN也發表聲明稱，“這是無法接受也不能容忍的行為，任何ESPN的職員都不能像阿德里安那樣對待霍利參議員，我們將直接對他進行處理。”

霍利則回應稱，自己想要的並不是來自ESPN和沃納羅斯基的道歉，而是聯盟具體的行動。他指出，事件發生後不停地收到來自迪士尼和ESPN電視台說客的電話，但只希望邀請ESPN電視台的CEO皮塔洛（Jimmy Pitaro）來華盛頓他的辦公室就ESPN、中國和NBA問題進行交談。另有媒體報導指，作為當事人之一的沃納羅斯基曾於去年1月份和騰訊共同推出的《沃神來了》在華開播，該節目為雙周節目（兩周播放一期）。而在去年10月火箭隊總經理莫雷在上傳支持香港示威者的推文後，沃納羅斯基還曾對這一推文點過贊。