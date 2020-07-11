美议员致信NBA要求阐明对涉港言论立场 名嘴脏字回应后道歉

美国共和党籍联邦参议员約什·霍利（Josh Hawley）7月10日通过推特将其写给NBA总裁萧华（Adam Silver）的信件公开。霍利在信中要求萧华就NBA是否准备好允许球员身穿支持美国和美军的服装，或穿上表达对中国共产党受害者声援的球衣，及NBA是否准备好如若有球员或员工对香港或新疆问题发言，面对来自中共报复等问题加以答复。

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霍利在这封写给萧华的公开信中指出，NBA在7月3日与球员工会达成协议，将允许NBA球员穿戴写有一些社会和政治信息的球衣。他认为，这主要针对的是近期美国国内发生的反警暴抗议。霍利称，这一决定明显遗漏了有关任何对中共的受害者表示支持的字句，这些人包括被中共实施新的香港国安法而夺去自由的香港民众等。他在信中还谈到了去年10月NBA火箭队总经理莫雷曾发推文支持香港示威者，随后引发的巨大争议和NBA的妥协回应。

霍利写道，“联盟的新政策意示其对员工的表达权加以新承诺，但自由表达看起来会在你们大企业赞助商的敏感地带边上停止。对于（那些自认为）觉醒的资本来说，来自中国市场的收益要比爱国主义更重要”。他指出，“你们的新政策在针对特定的政治信息加以制裁的问题上有所越界”。他告诉萧华称，“对你来说，现在是阐明你的联盟对人权和你的国家所信仰的时候到了。”他还在信中列举了一系列的问题包括，新政策下“NBA是否准备好允许球员身穿支持美国、美军和美国执法人员的球衣，这些语句可包括‘上帝保佑美国’，‘支持我们的军队’”。

霍利还问道，“有关NBA认可的可以印在球以上的语句不包括支持中共受害者的报道是否正确”，“如果一个球员在他的球衣上展示出对中共受害者加以支持的信息，NBA是否将会允许该球员穿上这一球衣还是会避免北京的愤怒而对其进行审查；NBA是否准备好对任何中共尝试使这些人噤声或惩罚进行公开谴责的准备”等。值得一提的是，霍利随后又用推特展示出了一封来自迪士尼旗下的ESPN体育电视台NBA名嘴沃纳罗斯基（Adrian wojnarowski）的电邮。在这封电邮中，后者简单地写道“Fuck You”。霍利符文称，“不要跟ESPN批评中国，或者表达对于执法者的支持。这会让他们很生气。”

迫于公共压力，沃纳罗斯基随后通过推特对霍利表示道歉。他写道，“我的行为很冒犯，我非常后悔自己犯了这个错误。我为自己的行为感到抱歉，并马上联系了霍利参议员，跟他直接道歉。我也需要跟我ESPN的同事道歉，因为我知道自己的行为是不可接受的，而且个人行为不能代表他们所有人。”ESPN也发表声明称，“这是无法接受也不能容忍的行为，任何ESPN的职员都不能像阿德里安那样对待霍利参议员，我们将直接对他进行处理。”

霍利则回应称，自己想要的并不是来自ESPN和沃纳罗斯基的道歉，而是联盟具体的行动。他指出，事件发生后不停地收到来自迪士尼和ESPN电视台说客的电话，但只希望邀请ESPN电视台的CEO皮塔洛（Jimmy Pitaro）来华盛顿他的办公室就ESPN、中国和NBA问题进行交谈。另有媒体报导指，作为当事人之一的沃纳罗斯基曾于去年1月份和腾讯共同推出的《沃神来了》在华开播，该节目为双周节目（两周播放一期）。而在去年10月火箭队总经理莫雷在上传支持香港示威者的推文后，沃纳罗斯基还曾对这一推文点过赞。