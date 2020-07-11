新加坡选举-在野党取得历史性进步

新加坡新一届国会周六产生。在此前一天，当地选民戴着手套，使用消毒过的圆珠笔参加了2020年大选的投票活动。新加坡在野党选后取得了前所未有的进展，尽管没有获得大多数，但赢得了国会议席，这就将可能产生影响。

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本台RFI法广记者Gabrielle MARECHAUX周六（2020年7月11日）发自东南亚报道说，在其它地方，这一选举成绩可能不会给人以深刻印象。但在新加坡，这是历史性的。深受感动的工人党新科女议员何廷儒（HE Ting-Ru）由衷感谢选民们所赋予的信任与期待，并做出承诺将努力工作不辜负这种信任。她表示，没有十年来的基层工作，就不能取得这一成果。

何廷儒的竞选伙伴林志蔚（Jamus LIM）是一名经济学家，他在一场崭露头角的电视辩论会后成了社交媒体中的一名网红。

在野党雄心的障碍

盛港选区（Seng Kang）的候选人们是投票日当晚的黑马，在位于新加坡东北的这一街区里，在野党取得了空前的胜利，促成工人党在总数93个席位的国会中赢得10席，这在采用分区选举 ˎ 参选条件严格 ˎ 竞选期只有9天，限制在野党雄心的城邦国政治生活里是前所未有的。执政党自1959年以来，原先最糟糕的选举得票率93%，这次被打破了。

选民盼国会多元化

如果说自1959年以来一直掌权的人民行动党，依然保持着修宪所需的ˎ 国会三分之二以上的席位。但在野党本次历史性突破依然带来了动摇新加坡路线的风险。

在投票结果揭晓后，总理李显龙反省指出，选民希望国会多元化。作为新加坡国父之子，他在选前几天曾呼吁选民团结，不要破坏一个曾在新加坡运行完好的治理体系。他以此振兴国人的和谐思想，稳定与繁荣并行。新加坡在一党治理下，国民生产总值在六十年里翻了150倍。

但这种理想从此需要与新加坡的其它梦想同存。周五晚在工人党赢得胜利的选区，大卫（David）似乎打败了歌利亚(Goliath)，当晚充满节日气氛。

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