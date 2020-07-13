台湾监察院长提名陈菊立法院进入程序 国民党再掀罢免风雨

立法院本周处理监察院人事同意权，国民党今天上午指出高雄气爆善款有三大弊端，包括挪用善款、浮编律师费、隐匿捐款，要求监察院调查与弹劾监察院长被提名人、前高雄市长陈菊。因检察院人事案，国民党曾议员突袭占领立法院，并鼓动民众抗议打爆总统府电话。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国国民党文传会主委王育敏、副主委黄子哲与高雄市议员陈丽娜、李雅静，以及国民党立委郑天财、郑正钤、温玉霞、李德维等人，上午在监察院大门召开记者会，指出高雄市议会731气爆调查小组最近完成的调查显示，高雄市政府对气爆善款有三大决策弊端。

国民党要求，监察院马上约谈陈菊，厘清陈菊在气爆善款不当使用案中的角色及疏失，并呼吁陈菊在争议厘清前应自行退出监察院长提名，以免晚节不保。据担任调查小组召集人的陈丽娜表示，监院已于6月16日通过对高雄市政府在气爆案不当作为的纠正案，但调查小组今天提出新事证。三大弊端之一是“未经委员会审查即将善款挪用于特定局处”，台湾区珠宝公会捐款新台币3204万余元，没有指定用途，却被挪给特定局处使用，用于出国观光、举办非灾区活动等。

第二，“未依集体诉讼原则而浮滥编列代位求偿律师费”，代位求偿案件若使用集体诉讼机制只需律师费300万元，但高市府提出的3140件代位求偿，拿掉集体诉讼机制，导致律师费暴涨，高达6532万元，费用浮编28倍。第三，“容许局处自行留用民众捐款而隐匿捐款资讯”，高雄市警察局、消防局、卫生局、兵役局、文化局等五个机关，自行留用民众捐款3亿2263万6182元，未陈报给高市府，也未纳入731气爆捐款专户。

王育敏说，这三大弊端，监院应调查陈菊是否有涉入，陈菊没有资格担任监察院长；黄子哲讽刺“花妈花妈，你在乱花吗”，连善款都监督不好，如何当监察院长。国民党人士并高呼口号“监院调查，弹劾陈菊”，随后进入监察院递送陈情书。

据该报道称，监察院长被提名人陈菊办公室今天指出，如果国民党认为发现新事证足以证明气爆善款使用违法，请直接移交检调，由司法辨明是非；国民党民代一再在高雄人的伤口上撒盐、以高雄人的伤痛榨取政治利益，令人不齿。

陈菊办公室针对今天国民党记者会发出声明回应指出，气爆善后一切作为，包含善款使用等，都已经历过多次司法及行政检视，并无国民党所指的违失，特别善款的使用，每年度都向包含马政府时期在内的行政院逐一申报核备，均无问题。

声明表示，无论前高雄市长韩国瑜在任内2年进行的调查，或前总统马英九提名的马系监委半年的调查，都没有找出任何违法的证据，且马系监委提出的纠正案，也有其他监委公开表示不同意见，认为高雄市政府处理得宜，“若国民党认为发现新事证足以证明善款使用违法，请直接移交检调，由司法辨明是非”。

对于今天国民党所提三点质疑，陈菊办公室回应指出，局处挪用之说根本是恶意中伤，市府消防安全以及劳安部门，因应社会对于尽速提升消防检查设备不足的诉求，经过善款委员会的核定并执行，以部分未指定善款以及“指定用于消防设备”的指定捐款购置消防及劳安设备，符合“高雄市政府八一石化气爆事件民间捐款专户设置管理及运用作业要点”，完全合法。陈菊办公室说，律师费用完全依政府采购法公开评选，且由市府统一聘任律师提起诉讼，可节省每案平均所需的律师及裁判费用，对灾民求偿更为有利，同时，在韩国瑜任内2年，法制局也没有找到任何违法的证据。

据陈菊办公室指出，高市府社会局收到20张支票、开出72张收据，清清楚楚没有遗漏。国民党民代根本是搞不清楚状况、乌龙爆料，所有的善款都有经过善款委员会逐笔核对，经过律师、会计师及伤者等代表检视，根本无从隐匿。

陈菊办公室表示，国民党民代一再在高雄人的伤口上撒盐、以高雄人的伤痛榨取政治利益，令人不齿。同时，一再杜撰似是而非、移花接木、子虚乌有的弊案，企图以三人成虎、曾参杀人的手法抹杀、毁灭陈菊的名誉与人格，更令人感到遗憾。俗话说，谎话说一千次就会变成真的，但相信台湾社会有智慧分辨真假，对于从追踪器到道具支票，乌龙爆料不断的国民党民代，台湾社会必定自有公评。

据中央社，就立法院本周处理监察院人事同意权，国民党今天上午指出高雄气爆善款有三大弊端，包括挪用善款、浮编律师费、隐匿捐款，要求监察院调查与弹劾监察院长被提名人、前高雄市长陈菊。台湾赖副总统今天透过脸书发文“民主道路前仆后继感恩前辈生命守护”，他说，39年前殉难的旅美博士陈文成说过：“我支持民主，我一直希望台湾进步。”这是陈文成用生命捍卫的价值。台湾在民主前进道路上，许多前辈用他们的生命或一生的青春，不畏强权压迫捍卫民主价值，方有今日民主自由的台湾。

赖清德副总统说，陈文成如此、陈菊亦是如此。走过那幽长暗黑的长廊，打开尽头那道门就会有光。面对国民党对陈菊种种不实的指控，他相信陈菊绝对禁得起考验；她的苦难经历早已和台湾的民主进程结合在一起。

据赖清德副总统指出，就像陈菊说的“我始终相信，心中有天堂的人，就不怕被钉在十字架”此刻他谨将这样的勇气，分享给世界各地正在面对强权压迫、争取民主自由的朋友们。因为这股勇气，台湾走过了威权统治，同样也希望香港的朋友们，大家能相互携手，齐心挺过强权压迫。“相信民主，世界才能往前进”。