台湾立法院另类沸腾 国民党上演围剿陈菊戏

台湾立法院临时会重头戏登场，7月14日上午预定进行监察院长提名人陈菊审查会，国民党扬言强力杯葛，党中央下达动员令，号召基层包围立院，“拒绝酬庸、退回提名”；党团亦决议全面焦土，排除文攻直接武斗，研拟把陈菊阻隔于立院外，甚至让她无法跨进议场，登上备询台。如今院区内弥漫肃杀氛围，预料朝野将上演混乱冲突。

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据上报今天报道称，714封杀监院提名，蓝撂千人围立院，党团拂晓备战“绝不让陈菊上台”。消息称，14日上午将审监察院长提名人陈菊案，国民党党团决议全面焦土，研拟把陈菊阻隔立院外。

临时会14日起处理监察院人事同意权案，国民党祭出陆空并进，力拼里应外合伺候陈菊。空战方面，党中央串连亲蓝名嘴及党内发言体系，近期透过政论节目、记者会，狂轰猛炮菊市府拥诸多案底，凸显陈菊不适任，形塑舆论风向；陆战方面，组发会通令地方党部与黄复兴党部发起组织动员，其中又以双北地区为主力，预计号召千人包围立法院，部分支党部并迅速排定班表，做足本周抗战准规划。

据消息，国民党立委今天13日绕行立法院， 考察立法院周遭“戒严”状况。而国民党黄复兴组改后最大动员，外县市蓝委守夜待命值得一提的是，此役为国民党主席江启臣推动黄复兴组改后，首次正式地大规模动员，成效备受党内关注。

上报说，国民党团自上周起密集沙盘推演，总召林为洲并不时率领蓝委、党团幕僚突袭议场，一天数次场勘，模拟陈抗路线，屡屡触动负责院内安全维护工作的保六总队敏感神经。蓝委一在议场附近现身，驻警就迅速出动“围观”，还为此建立特殊代号，以利彼此联系通报。为因应审查会，国民党团13日中午临时发出开会通知，邀集蓝委凝聚行动共识。党团大会自下午4点起展开，历时1.5小时结束，会后干部群接续再开干部会议，直至晚上9点左右才解散。外县市蓝委更留台北过夜，静待干部进一步指示，各办幕僚也被通知明早6点集合。

据悉，针对杯葛行动方针，干部于党团大会前夕拟出腹案，包括设定“口袋战术，将抗议人力平均散于立法院周遭的中山南路、济南路等路段，唯独陈菊车辆可能出入的青岛岗，布置小量群众，足以令菊车队进入院区；院区到议场这段短路程，交棒蓝委人海包围战术抗议。换言之，此案文武齐攻，让菊难堪、狼狈入院后再联合质询。未料，遭党团大会否决。据悉，下午党团大会一度闹分歧，出现“质询派”与“焦土派”两派不同意见。林为洲会中提醒，不少外部人士建议，应让陈菊上台备询，借由质询攻防驳倒菊；蓝委陈雪生同样主张，实际质询才会有火花，制造失分机会。

该报道说，然而，多数蓝委属焦土派，认为628攻占议场行动系诉求坚决反对监院政治酬庸，不撤换陈菊、绝不退出，当初调子拉很高，要是让菊顺利登台备询，形同自我打脸，“之前议场占假的？”“场外抗议动（员）心酸？”焦土派直指，菊市府弊案存在许久，包括气爆案、庆富弊案等已陷入旧哏重炒窘境，除非有新事证，否则信者恒信、不信者恒不信，很难引起社会共鸣；再者，菊阵营定备妥说词，一概赖皮、否认到底，质询再多都是枉然。包括蓝委鲁明哲、洪孟楷等新科立委，几乎全数支持杯葛到底，被视为初生之犊的不分区磨刀霍霍，做好肢体冲突准备。

据信国民党促泼漆肉搏都要挡！并喊拂晓出击要防陈菊偷袭。登记质询蓝委费鸿泰亦豁出去，表明“我不质询也没关系！”获得蓝委杨琼璎等资深委员赞声。最终，焦土派胜出，党团达成共识全力阻挡，就算之后两天监委提名人审查停摆都无所谓，只要陈菊明登上备询台，蓝营此役等同彻底失败。

据该报道，也因此，晚上干部会议重新修正战略目标，以不让陈菊上台为最高原则，不惜泼漆、肢体冲突、破坏议场设施、录音设备等动作来延长战线，要是逼到院长游锡堃上台，仓促宣布完成审查程序，杯葛就算成功。另方面，由于蓝委赖士葆示警，必须设防陈菊提前进入院区，干部已发出动员令，要求所有成员拂晓出击，提前到立院备战。