国民党议员值夜班镇守立法院 天亮后何种场面引聚焦

台湾立法院临时会14日爆发蓝绿冲突、议事瘫痪，国民党团下午表示，接下来将排班彻夜守住议场主席台，目的是凸显这次监察委员提名名单充满了酬庸。晚间有立委在场内备妥行军床，做好守夜准备。

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据中央社消息，力挡监院人事，国民党立委将排班彻夜守议场。立法院临时会今天因蓝绿冲突议事瘫痪，监察院长被提名人陈菊中午前离开立院，国民党立法院党团表示，会持续占据主席台，排班彻夜守候，凸显监委名单不恰当，绝对要全力阻挡。

立法院临时会本周处理监察院人事案，今天上午原定进行监察院长被提名人陈菊审查会，今天下午至16日进行监察委员被提名人审查会，17日院会进行同意权案投票。但国民党立法院党团今天凌晨开始集结，在上午7时议场开门后抢占主席台，瘫痪议事，使得陈菊无法进行口头说明并接受立委询问，在11时27分左右离开立法院。

面对后续的行动，国民党团总召林为洲今天下午接受中央社记者访问时表示，接下来将排班彻夜守住议场主席台，目的是要凸显这次提名的监委名单充满了酬庸，让全民能够了解。至于是否会担心民进党来清场，林为洲则说，并不会太担心，现在有许多游击作战的方法可以应对。

针对监察院长被提名人陈菊今天赴立法院接受立委询问，但因蓝营立委占据主席台，使她无法上台；台湾时代力量立法院党团总召邱显智说，“国民党、民众党不愿、不想、不会质询，可以把时间留给我”。

台湾民众党立法院党团则发表声明反驳，指时代力量及邱显智在这次的监院人事审查中没有声量，仅能透过检讨在野党的方式博取声量。

因国民党立委占据主席台，会议无法进行，国民党团总召林为洲带领党籍立委高喊，“反对政治酬庸，退回提名，拒绝酬庸”等口号；台湾民众党5位立委进入议场时，自备巨型监察院海报，上面贴著封条，并用喷漆在海报喷上“废”字及“撤”字。

事后邱显智在脸书发文指出，国民党瘫痪议事，民众党也进入议场声援，表面上强力杯葛，却让实质审查无法进行，形同实质放水的戏码，已经不是第一次了。过去的前瞻条例、促转会预算审查，国民党都玩过一样的招式。

据邱显智表示，国会殿堂是以理服人的地方，如果国民党、民众党不愿、不想、不会质询，不会监督，可以把时间留给时代力量。邱显智认为，依照立法院职权行使法第29条与30条的规定，被提名人应该要进行实质审查。

中央社引述民进党今天说，国民党宁愿选择破坏议场，杯葛议事程序，却不敢站上质询台和监察院长被提名人正面对决，“我们感到高度遗憾”；民进党并批评国民党，自我阉割审查权力。

民进党今天在发言人脸书粉丝专页分享两段立委答询影片，并说：“国民党连在野都不认真，看起来很冲，其实很空”、“2014年的民进党教2020年的国民党什么叫做审查监察委员”。据民进党指出，当年时任总统的马英九提名监委人选，民进党团成员做好万全准备，站上质询台，展现民主素养，透过审查与监督，用最严格的标准把关并淘汰11位被提名人。

民进党批评，国民党自我阉割审查权力，用暴力冲突破坏公物，掩饰全党上下不认真、不用功、不努力的反民主心态。

民进党说，2020年的今天，总统蔡英文提名的监察委员准时到国会，要接受立法委员检验，但国民党宁愿选择破坏议场，杯葛议事程序，却不敢站上质询台和被提名人正面对决，让人感到高度遗憾。“民进党选择站上质询台，国民党选择拆掉质询台，到底国民党是不敢询答？还是不会询答？”

民进党质疑，国民党不敢让监委被提名人上台，是不是因为他们担心上台后，只会证明国民党的指控都是抹黑与造谣。6年前、6年后，哪一个政党真正负责任地为人民把关，哪一个政党只想制造冲突，满足内部治理的无能，相信画面已经说明一切。

蓝绿立委今天再度爆发肢体冲突，民进党立委范云下午受访时说，上午她第一个冲上主席台，后来两旁都是国民党男立委，感觉到有人在顶撞她，转头发现是国民党立委陈雪生，“至少顶我3次，用他的肚子”，她觉得很不舒服，立刻抗议，旁边的立委都有听到，陈雪生还不断说“用肚子不会怀孕，不是性骚扰。”

立法院临时会今天预定审查监察院长被提名人陈菊，蓝绿爆发冲突。前国民党主席朱立伦今天说，蓝委们都全力以赴，但抗争不是只有这一次，国民党一定要坚持到底，代表民众监督政府。

据中央社报道称，总统蔡英文今天在屏东针对监察院长被提名人陈菊的审查受阻，发表看法指出，这是让“被提名人”有机会在一个正式的场合回答被质疑的事情，但被剥夺了，她觉得很遗憾。

蔡总统说，这段期间以来，国民党或其他政党对于陈菊被提名人在过去从政生涯里，有些事会质疑，在她看来有些是似是而非的想法，其实答询是很好的机会，“让被提名人有机会在一个正式场合，回答这些问题来释疑”。据蔡英文总统说，质疑者也可以把他的质疑在国会的殿堂里正式提出来，听双方的想法和意见，来做为自己的判断，今天确实很可惜，这个机会被剥夺了，觉得遗憾，在投票之前还有2天的程序，希望被提名人能够完成必要的审查程序。