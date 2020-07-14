特鲁多遭轰照顾家人挣酬金 正式道歉

加拿大总理特鲁多回应违规未作利益避嫌的批评做出公开道歉。事件因 加拿大慈善组织WE Charity取得9亿加币的政府合约，随后被踢爆与总理特鲁多家族关系密切，曾支付巨额酬金给他家人。特鲁多虽然解释没有知情，但仍然为失察没有知道应该知道的问题道歉。未来事件是否走司法调查现在未提。

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据法新社消息，195亿政府合约未利益回避，加拿大总理公开道歉。特鲁多政府于6月25日宣布签订高达9亿加币的「加拿大学生服务补助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）计划，原意是要补贴因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情难以找到暑期工作的学生。

本周末加国反对党保守党（Conservative Party）要求杜鲁道出席下议院（House of Commons）财政委员会宣誓作证，说明合约一事。WE Charity已坦承曾支付近30万加币邀请特鲁多的母亲、妻子与兄弟演讲；特鲁多自己则承认，WE Charity取得这份合约的相关洽谈，他也有参与。

法新社说，这是特鲁多3年多以来，面临第3次有关利益冲突的调查；而这项合约在宣布约一周后，WE Charity退出计划。

据特鲁多周一在记者会中表示：「我犯了错误，因为家族过往关系，在讨论合约时没有立即抽身；我真的感到抱歉。」特鲁多说，他知道母亲玛格丽特（Margaret）为WE Charity倡导有关心理健康议题，但他并不知道其中细节。据特鲁多表示：「母亲从各组织团体收取多少报酬，我并不知道，但我应该要知道的，对此我深感遗憾。」