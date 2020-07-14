英国示强 第二艘航空母舰或布局远东

英国《泰晤士报》（The Times）今日引述该国国防消息指，英国军方正计划将新航母“伊丽莎白女王号”（HMS Queen Elizabeth R08）部署在远东地区，以抗衡中国日益增加的威胁。待明年初，伊丽莎白女王号所组成的战斗群，将展开首航，到访远东与美、日等盟友展开军演。

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据苹果日报今天报道，英新航母拟部署远东，同盟友组舰队抗衡中国威胁。该报道称，国际政治波橘云诡，逐渐出现“天下围中”之局势。

该报道谓，造价达31亿英镑（约301亿港元）的伊丽莎白女王号或于今年秋天完成训练，比姊妹舰“威尔斯亲王号”（HMS Prince of Wales R09）早18个月，并将于明年组成战斗群，展开首次远航，预料会前往远东地区与盟友进行军演，其间亦会作为“浮动交易会场”，提供与盟友讨论协议的平台。该报道指，由伊丽莎白女王号所组成的战斗群，将会配备两个中队的F-35B隐形战机，部份战机或会由美国海军提供，战斗群中还会有两艘45型导弹驱逐舰及两艘23型护卫舰。英国军方还计划待威尔斯号完成训练后，不排除亦将派往远东地区。

据该报道说，不过，英国军方的方案是，其中一艘新航母将部署在北大西洋支援北约，另一艘部署在印太地区，形成一个以英军为首的盟军部队，对抗中国日益上升的威胁。据女王号舰长基德（Jerry Kyd）表示，皇家海军将重回印太地区，或会以航母战斗群的形式，持续在区内出现；又指英军的F35隐形战机亦将透过美日的基地部署在区内。

该报道称，不过英国国防部发言人则指，暂时仍未决定伊丽莎白女王号的未来部署。