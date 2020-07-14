英國示強 第二艘航空母艦或布局遠東

英國《泰晤士報》（The Times）今日引述該國國防消息指，英國軍方正計畫將新航母“伊麗莎白女王號”（HMS Queen Elizabeth R08）部署在遠東地區，以抗衡中國日益增加的威脅。待明年初，伊麗莎白女王號所組成的戰鬥群，將展開首航，到訪遠東與美、日等盟友展開軍演。

廣告 繼續瀏覽後續

據蘋果日報今天報道，英新航母擬部署遠東，同盟友組艦隊抗衡中國威脅。該報道稱，國際政治波橘雲詭，逐漸出現“天下圍中”之局勢。

該報道謂，造價達31億英鎊（約301億港元）的伊麗莎白女王號或於今年秋天完成訓練，比姊妹艦“威爾斯親王號”（HMS Prince of Wales R09）早18個月，並將於明年組成戰鬥群，展開首次遠航，預料會前往遠東地區與盟友進行軍演，其間亦會作為“浮動交易會場”，提供與盟友討論協議的平台。該報道指，由伊麗莎白女王號所組成的戰鬥群，將會配備兩個中隊的F-35B隱形戰機，部份戰機或會由美國海軍提供，戰鬥群中還會有兩艘45型導彈驅逐艦及兩艘23型護衛艦。英國軍方還計畫待威爾斯號完成訓練後，不排除亦將派往遠東地區。

據該報道說，不過，英國軍方的方案是，其中一艘新航母將部署在北大西洋支援北約，另一艘部署在印太地區，形成一個以英軍為首的盟軍部隊，對抗中國日益上升的威脅。據女王號艦長基德（Jerry Kyd）表示，皇家海軍將重回印太地區，或會以航母戰鬥群的形式，持續在區內出現；又指英軍的F35隱形戰機亦將透過美日的基地部署在區內。

該報道稱，不過英國國防部發言人則指，暫時仍未決定伊麗莎白女王號的未來部署。