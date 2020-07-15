国民党强力杯葛 台湾立法院今续陷瘫痪

国民党立法院党团昨杯葛瘫痪监察院人事审查后，持续占据议场主席台，今天原排定接受立委询问的监委被提名人上午虽有到议场签到，但因主席台被占，立法院议事今天持续空转。国民党民选议员昨天在立法院杯葛引发肢体冲撞，局面未来两日是否有转机值得关注，按日程，立法院应于星期五表决检察院人事案。

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据中央社今天报道称，国民党彻夜占议场主席台，立院议事持续空转。立法院临时会全院委员会15日上午议程原定对监委被提名人进行审查，但因国民党立委持续占据议场主席台，审查会无法依原定议程进行。

立法院临时会本周处理监察院人事案，14日上午原定进行监察院长被提名人陈菊审查会，从14日下午至16日将依序进行监察委员被提名人审查会，17日院会进行同意权案投票。

不过国民党团昨天上午7时议场开门后就抢占主席台，瘫痪议事，使得陈菊无法进行口头说明并接受立委询问，在11时27分左右离开立法院；国民党团昨天晚上也派立委在议场彻夜轮值，截至今天上午持续瘫痪议事。

据该报道，依照立法院规划，原订今天上午接受立委询问的监委被提名人有陈景峻、叶宜津、郭文东、苏丽琼及王丽珍；虽然监委被提名人在上午有赴议场签到，但因国民党占据主席台，无法进行人事案审查，议事仍持续空转。

民进党立法院党团总召柯建铭表示，国民党团可能会一直占据主席台到周五，周五“势必一战”，这种氛围越来越高，呼吁朝野各党共同维护立法院尊严。据柯建铭表示，同意权行使是宪法赋予立委的权利，国民党如果一路拒绝审查，将受到外界批评；即便周五有冲突，也希望适可而止。

据国民党立法院党团总召林为洲表示，重点仍是在周五行使监委人事同意权投票，这几天当然是先表达严正立场，周五是重中之重，战术无法对外界透露，但会全力阻挡最不恰当的监委名单通过。