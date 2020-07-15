國民黨強力杯葛 台灣立法院今續陷癱瘓

國民黨立法院黨團昨杯葛癱瘓監察院人事審查後，持續佔據議場主席台，今天原排定接受立委詢問的監委被提名人上午雖有到議場簽到，但因主席台被占，立法院議事今天持續空轉。國民黨民選議員昨天在立法院杯葛引發肢體衝撞，局面未來兩日是否有轉機值得關注，按日程，立法院應於星期五投票表決監察院人事案。

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據中央社今天報道稱，國民黨徹夜占議場主席台，立院議事持續空轉。立法院臨時會全院委員會15日上午議程原定對監委被提名人進行審查，但因國民黨立委持續佔據議場主席台，審查會無法依原定議程進行。

立法院臨時會本周處理監察院人事案，14日上午原定進行監察院長被提名人陳菊審查會，從14日下午至16日將依序進行監察委員被提名人審查會，17日院會進行同意權案投票。

不過國民黨團昨天上午7時議場開門後就搶佔主席台，癱瘓議事，使得陳菊無法進行口頭說明並接受立委詢問，在11時27分左右離開立法院；國民黨團昨天晚上也派立委在議場徹夜輪值，截至今天上午持續癱瘓議事。

據該報道，依照立法院規畫，原訂今天上午接受立委詢問的監委被提名人有陳景峻、葉宜津、郭文東、蘇麗瓊及王麗珍；雖然監委被提名人在上午有赴議場簽到，但因國民黨佔據主席台，無法進行人事案審查，議事仍持續空轉。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國民黨團可能會一直佔據主席台到周五，周五“勢必一戰”，這種氛圍越來越高，呼籲朝野各黨共同維護立法院尊嚴。據柯建銘表示，同意權行使是憲法賦予立委的權利，國民黨如果一路拒絕審查，將受到外界批評；即便周五有衝突，也希望適可而止。

據國民黨立法院黨團總召林為洲表示，重點仍是在周五行使監委人事同意權投票，這幾天當然是先表達嚴正立場，周五是重中之重，戰術無法對外界透露，但會全力阻擋最不恰當的監委名單通過。