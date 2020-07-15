欧盟执委会吞苦果?其勒令苹果补缴130亿欧元税差遭欧盟普通法院否决

爱尔兰官方今天对欧洲联盟普通法院裁决美国苹果公司不必向爱尔兰补缴130亿欧元税款，表示高兴。爱尔兰官方称，苹果公司不应当被区别对待要缴纳更多的税款。欧盟执委会与苹果对簿公堂，指责苹果利用爱尔兰优惠税制逃避应当缴纳的在其他地方盈利但归入爱尔兰总部的税款。欧盟执委会是否上诉引发关注。

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据法新社今天发自都柏林的报道称，爱尔兰财政部今天发布公告，对欧盟普通法院裁决苹果公司不应当再向爱尔兰缴纳巨额税款，表示高兴。该裁决否定了欧盟执委会要求苹果公司缴纳130亿欧元税款的诉求。爱尔兰财政部公告说，应当对企业一视同仁。

欧洲联盟普通法院今天稍早宣判，苹果公司无须遵守欧盟执行委员会的命令，向爱尔兰补缴130亿欧元税金。据法新社昨天报道称，若欧盟执委会谕令遭推翻，对于执委会阻止跨国企业转移利润，以及限制美国科技巨擘权力的行动，将是重大的挫败。

该报道说，但无论结果如何，欧盟普通法院的判决不是最终判决。欧盟最高法院欧洲法院（European Court of Justice）最快要等到2021年，才会对任何上诉做出最终判决。

据嘉理盖思（Garrigues）律师事务所的竞争法律师拉马德里（Alfonso Lamadrid）说：「15日的判决不太可能让此案件划下句点。」

据法新社，欧盟指控苹果把在欧洲、非洲、中东和印度的未税收益转移至爱尔兰，且爱尔兰几乎未向苹果课税。根据布鲁塞尔欧盟执委会当局的说法，这项特权让苹果较其他企业取得优势，于2003年至2014年避免被爱尔兰课徵约130亿欧元税金，构成爱尔兰的非法「国家补助」。