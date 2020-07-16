台湾立法院主席台抢占或以国民党失守告终 陈菊许诺用余生捍卫台湾与人权

据台湾自由时报报道立法院国民党镇守场地阻止检察院提名质询表决程序现场进展称，民进党立委今下午约3点40左右展开清场，蓝绿爆发第一波激烈肢体冲突，国民党立委赖士葆在拉扯过程中遭椅子砸伤，头部流血。经约1小时的拉扯冲突后，民进党成功抢回主席台，立法院长游锡堃进入议场，宣告展开院会，接着并表决民进党团提案，确定明日将行使监院人事同意权投票。国民党立委则在现场大喊“表决无效”、“民进党作弊”。

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据该报道称，民进党清场护游锡堃进入立院，确定明行使监院人事同意权。立法院长游锡堃下午4点半左右，在民进党立委的“保护”下进入议场，宣告会议审查结果。

该报道称，立法院临时会本周原排定审查监院人事同意权，不过因国民党霸占主席台杯葛议事进行，审查会无法展开。

下午4点半左右，尽管国民党立委陈玉珍仍强占主席台不放，民进党立委数次劝说未果，立法院长游锡堃在民进党立委郭国文、总召柯建铭、罗致政、林俊宪等多位男立委的保护下进入主席台，开始宣读会议结论，国民党则大喊“违法宣告”，院会接着对民进党团提案内容展开表决，此时民进党立委王美惠等多位女立委则将陈玉珍强势抬出。

由于国民党团对院长游锡堃宣告的会议审查结果表达异议，因此院会展开表决，在民进党人数优势下，通过民进党团提案、确定审查会结果，明日将行使监察院人事同意权投票。

该报道说，国民党立委则在现场大喊“表决无效”、“民进党作弊”，总召林为洲并质疑，立委投票应本人亲自投票，但此次投票却没有一一计算立委是否在现场，就进行投票，痛批民进党“作弊”、“表决无效”。

据自由时报，国民党日前为反对前总统府秘书长陈菊担任监察院长，发动抗争占领主席台，且阻止陈菊进场报告，立法院明日则照既定程序表决。陈菊今在脸书上发表一段长达7分钟的影片，不只阐述自己对于被提名为监察院长的看法，也温情喊话，“为人权服务，为台湾尽一份心力，是我的荣幸。”、“我会以我的初心，用我的余生，守护台湾、维护人权”。

据陈菊首先表示，这几天收到大家很多的祝福，帮她加油打气，她很感动，也非常感谢。又说，“你们的支持与信任，给我坚持下去的勇气，让我能在这条漫长而艰难的民主道路上，继续前行，走了50年”。

据陈菊又说，很可惜，那天她到了立法院，却无法进入议场，向大家说明她如何带领监察院转型、建立国家人权机构，并且直接回应在野党对她的许多质疑。因此她今天也把书面报告完整内容拍成影片放在脸书上，细数过往在人权上面曾付出的努力，并期许未来一定要伸张公平正义。

该报道称，陈菊强调，为人权服务，为台湾尽一份心力，“我会以我的初心，用我的余生，守护台湾、维护人权。”