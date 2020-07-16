台灣立法院主席台搶佔或以國民黨失守告終 陳菊許諾用餘生捍衛台灣與人權

據台灣自由時報報道立法院國民黨鎮守場地阻止檢察院提名質詢表決程序現場進展稱，民進黨立委今下午約3點40左右展開清場，藍綠爆發第一波激烈肢體衝突，國民黨立委賴士葆在拉扯過程中遭椅子砸傷，頭部流血。經約1小時的拉扯衝突後，民進黨成功搶回主席台，立法院長游錫堃進入議場，宣告展開院會，接着並表決民進黨團提案，確定明日將行使監院人事同意權投票。國民黨立委則在現場大喊“表決無效”、“民進黨作弊”。

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據該報道稱，民進黨清場護游錫堃進入立院，確定明行使監院人事同意權。立法院長游錫堃下午4點半左右，在民進黨立委的“保護”下進入議場，宣告會議審查結果。

該報道稱，立法院臨時會本周原排定審查監院人事同意權，不過因國民黨霸佔主席台杯葛議事進行，審查會無法展開。

下午4點半左右，儘管國民黨立委陳玉珍仍強佔主席台不放，民進黨立委數次勸說未果，立法院長游錫堃在民進黨立委郭國文、總召柯建銘、羅致政、林俊憲等多位男立委的保護下進入主席台，開始宣讀會議結論，國民黨則大喊“違法宣告”，院會接着對民進黨團提案內容展開表決，此時民進黨立委王美惠等多位女立委則將陳玉珍強勢擡出。

由於國民黨團對院長游錫堃宣告的會議審查結果表達異議，因此院會展開表決，在民進黨人數優勢下，通過民進黨團提案、確定審查會結果，明日將行使監察院人事同意權投票。

該報道說，國民黨立委則在現場大喊“表決無效”、“民進黨作弊”，總召林為洲並質疑，立委投票應本人親自投票，但此次投票卻沒有一一計算立委是否在現場，就進行投票，痛批民進黨“作弊”、“表決無效”。

據自由時報，國民黨日前為反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，發動抗爭佔領主席台，且阻止陳菊進場報告，立法院明日則照既定程序表決。陳菊今在臉書上發表一段長達7分鐘的影片，不只闡述自己對於被提名為監察院長的看法，也溫情喊話，“為人權服務，為台灣盡一份心力，是我的榮幸。”、“我會以我的初心，用我的餘生，守護台灣、維護人權”。

據陳菊首先表示，這幾天收到大家很多的祝福，幫她加油打氣，她很感動，也非常感謝。又說，“你們的支持與信任，給我堅持下去的勇氣，讓我能在這條漫長而艱難的民主道路上，繼續前行，走了50年”。

據陳菊又說，很可惜，那天她到了立法院，卻無法進入議場，向大家說明她如何帶領監察院轉型、建立國家人權機構，並且直接回應在野黨對她的許多質疑。因此她今天也把書面報告完整內容拍成影片放在臉書上，細數過往在人權上面曾付出的努力，並期許未來一定要伸張公平正義。

該報道稱，陳菊強調，為人權服務，為台灣盡一份心力，“我會以我的初心，用我的餘生，守護台灣、維護人權。”