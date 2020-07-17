库德洛预期TikTok作为独立美国公司营运

美国白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周四在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，由于美政府对短视频平台抖音海外版TikTok处理数据安全性的担忧日益加剧，他预计TikTok将从中国母公司字节跳动剥离出来，作为美国公司独立运营。

广告 继续浏览后续

库德洛称，将TikTok与其母公司剥离将是比封禁这款应用更好的选择。本月早些时候，美国国务卿蓬佩奥指出，当局正在考虑是否应在美国禁止这款应用。库德洛说，“我们还没有做出最终决定，但我认为TikTok可能退出在中国运营的控股公司，作为独立的美国公司运营。”他没有具体说明TikTok的所有权是否会在拟议的结构下发生变化。当被问及美国公司是否可能收购TikTok时，他亦拒绝置评。

当被问及库德洛的评论时，TikTok发言人向福克斯商业频道表示，公司不会“参与市场猜测”，并重申了上周的一份声明，指出字节跳动正在“评估其TikTok业务结构变化”，并致力于保护用户的隐私和安全。此前，白宫幕僚长马克·梅多斯(Mark Meadows)于当地周三表示，美国政府正在研究TikTok等社交媒体应用程序带来的国家安全风险，并预计将在未来几周采取行动解决这个问题。

同样在当天，《纽约时报》援引知情人士的话报道，美国政府正在权衡根据《国际紧急经济权力法案》对TikTok等中国社交媒体服务采取行动，该法案赋予总统广泛的权力，可以惩戒公司以应对非同寻常的威胁。