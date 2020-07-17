庫德洛預期TikTok作為獨立美國公司營運

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周四在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，由於美政府對短視頻平台抖音海外版TikTok處理數據安全性的擔憂日益加劇，他預計TikTok將從中國母公司字節跳動剝離出來，作為美國公司獨立運營。

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庫德洛稱，將TikTok與其母公司剝離將是比封禁這款應用更好的選擇。本月早些時候，美國國務卿蓬佩奧指出，當局正在考慮是否應在美國禁止這款應用。庫德洛說，“我們還沒有做出最終決定，但我認為TikTok可能退出在中國運營的控股公司，作為獨立的美國公司運營。”他沒有具體說明TikTok的所有權是否會在擬議的結構下發生變化。當被問及美國公司是否可能收購TikTok時，他亦拒絕置評。

當被問及庫德洛的評論時，TikTok發言人向福克斯商業頻道表示，公司不會“參與市場猜測”，並重申了上周的一份聲明，指出字節跳動正在“評估其TikTok業務結構變化”，並致力於保護用戶的隱私和安全。此前，白宮幕僚長馬克·梅多斯(Mark Meadows)於當地周三表示，美國政府正在研究TikTok等社交媒體應用程序帶來的國家安全風險，並預計將在未來幾周採取行動解決這個問題。

同樣在當天，《紐約時報》援引知情人士的話報道，美國政府正在權衡根據《國際緊急經濟權力法案》對TikTok等中國社交媒體服務採取行動，該法案賦予總統廣泛的權力，可以懲戒公司以應對非同尋常的威脅。