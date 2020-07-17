谈美政府考虑对中共党员签证限制报道 华春莹：如属实，是与14亿中国人民作对

中国外交部发言人华春莹在周五的例行记者会上回答媒体有关美国政府正考虑对所有中国共产党员实施签证限制的报导回应指，“如果属实，美方就是选择公然与14亿中国人民作对，公然站到世界五分之一人口的对立面。这完全违背中美两国人民的意愿和21世纪潮流，非常荒唐。”

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《纽约时报》在周四报道称，特朗普政府正在考虑全面禁止中共党员及其家人赴美旅行。纽时的报道称，“仍在起草阶段的总统公告还可能授权美国政府撤销已在美国的中共党员及其家属的签证，从而将他们驱逐出境。一些拟议中的措辞还旨在限制中国人民解放军成员和国有企业高管前往美国，尽管他们当中很多人可能也是党员”。报道援引四名知情人士的话称，该计划的细节尚未最终敲定，特朗普可能最终会拒绝这一计划。此前，中组部在6月30日发布“2019年中国共产党党内统计公报”指，截至2019年12月31日，中国共产党党员总数为9191.4万名，比上年净增132.0万名。

会上，有记者提问称，针对有报道称特朗普政府正考虑对所有中国共产党员实施签证限制，美国国务卿蓬佩奥接受采访称，美国想确保用符合美国传统的方式做这件事，总统和我们的团队正在研究许多设想。白宫发言人称，对于中国，我们所有选项都在桌面上。请问中方对此有何回应？

对此，华春莹回答说，“昨天美国媒体这一报道在中国民众间引发了很大反应。很多民众纷纷在网上表示‘我是共青团员’、‘我是少先队员’,还有人表示‘就美国现在这样，请我去我都不去’。”她续称，“美国官方还没有出来澄清这是不是Fake News（假新闻）。如果属实，美方就是选择公然与14亿中国人民作对，公然站到世界五分之一人口的对立面。这完全违背中美两国人民的意愿和21世纪潮流，非常荒唐。”

华春莹说，“ 美方应该知道，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。正是在中国共产党领导下，中国人民赢得了独立、自由和解放，而且在国家建设和发展进程中不断取得伟大成就。实践已经证明，中国特色社会主义道路不仅使14亿中国人民摆脱了贫困落后，也让中华民族再次为人类进步事业作出了重大贡献”。她表示，“任何国家、任何人、任何势力都没有任何资格否定中国人民选择的、已经被实践证明是正确的道路，更没有能力阻挡中国坚定不移沿着中国特色社会主义道路继续前进。”她指出，“至于美国是选择开放包容，还是选择关闭大门，自我孤立，这是应该由美国人民、美国政府作出的选择。世界都在拭目以待。”