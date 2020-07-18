王毅与俄外长通话批评：美国哪里还有大国应有的样子

中国外交部7月18日发布通报介绍称，中国国务委员兼外长王毅17日同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。王毅表示，中方不会被美国少数反华势力带节奏，但将坚定捍卫自身正当利益与尊严。

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王毅称，两国元首的战略引领是中俄关系的最大政治优势。上周，俄罗斯顺利通过全民公投后，两国元首再次通话，确认继续相互坚定支持，强调把中俄关系作为各自国家的外交优先方向。双方要进一步落实两国元首共识，保持各层级交往势头，深化抗疫和务实合作，加强在重大国际地区事务中的战略协作。

王毅强调，美方赤裸裸奉行本国优先政策，把利己主义、单边主义、霸凌主义推行到极致，哪里还有大国应有的样子。美方转嫁自身责任，借疫情对他国抹黑、甩锅，无所不用其极，甚至在国际关系中制造热点和对抗，已经失去了理智、道德和信用。

他续称，美方在对华政策上重拾臭名昭著的“麦卡锡主义”和早已过时的“冷战思维”，蓄意挑起意识形态对立，突破了国际法和国际关系基本准则的底线。中方不会被美国少数反华势力带节奏，但将坚定捍卫自身正当利益与尊严。

王毅说，中俄作为负责任大国，不仅要把双边关系持续推向更高水平，也要同所有秉持客观公正立场的国家一道，反对任何破坏国际秩序和违背历史潮流的行为，共同维护好世界和平稳定，维护好国际公平正义，维护好全球进步发展。

中国外交部的通报指，拉夫罗夫表示，俄方愿以两国元首共识为引领，支持在疫情防控常态化背景下加强俄中务实合作，推进欧亚经济联盟与“一带一路”建设对接。俄中作为安理会常任理事国和负责任大国，应进一步密切在国际事务中协调配合，维护国际法和两国共同利益。拉说，美方一贯信奉“美国例外”、唯我独尊，近来更是撕去伪装，毫不掩饰，动辄威胁或挥舞制裁大棒。俄方反对在国际事务中实行单边主义的作法。

值得一提的是，如若查看俄罗斯外交部17日发表的就两国外长此次电话会谈的声明可以看到，无论是其俄文版网站或是英文版网站发表的声明唯一提到涉美内容仅包括，“谢尔盖·拉夫罗夫向他的同事介绍了，俄罗斯和美国在维护战略稳定任务范围内就军备控制问题进行对话的进展。”俄罗斯外交部的声明中并未包含所谓拉夫罗夫对美国的批评内容。