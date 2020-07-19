传媒纷纷起底香港那个高官将受美国制裁影响

美国总统特朗普14日签署香港自治法案及颁布行政命令，取消对香港的特殊待遇，更表明会制裁损害香港自治的中港官员。彭博新闻早前报道，特朗普团队在签署法案前早已制订制裁名单，其中包括主管港澳事务的中国国务院副总理韩正、特首林郑月娥以及警务处长邓炳强。然而，报道又引述消息指，因特朗普不想进一步加剧与北京的紧张关系，所以现阶段排除进一步制裁中国官员。不过白宫随即否认总统叫停制裁。白宫国家安全委员会发言人奥利沃特（John Ullyot）称，特朗普并没有排除就香港及其他问题进一步制裁中共官员，称匿名消息的说法是完全错误。

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到底香港官员有那些人会被制裁以及那些人在美国拥有资产将被冻结，多个传媒纷纷起底，当中包括南华早报、苹果日报以及境外的自由亚洲电台。

根据行政会议的利益申报资料，特首与各司局级官员均没申报持有美国物业资产；惟其中6名局长及其家人持有英国、加拿大、澳洲等外国国籍及物业，如有关国家实施同等制裁，对港官的影响或更具破坏力。

根据申报资料，港府官员及其家人似乎更钟情英国、加拿大、澳洲等地物业。其中食物及衞生局局长陈肇始与其亲妹持有3个英国物业，当中两个位于伦敦、一个位于格域，全数用作出租。商务及经济发展局局长邱腾华及其配偶同样持有3个位于伦敦的出租物业；公务员事务局局长聂德权与配偶也共同持有1个英国伊斯灵顿的出租物业。

基本法61条规定，香港政府主要官员不得拥有外国居留权，但其家人就不在此限。林郑月娥日前接受中共官媒访问是说：“他们（美国）是开始针对我，点名的了。我不害怕，我在美国没有资产，亦不太向往去美国。他不给予我签证，我不去就是。”

但港区国安法有大量条文规范“勾结外国势力”等行为，现届政府官员的直系家属却大多享有外国国籍，与“外国势力”关系深厚。以林郑月娥为例，其丈夫林兆波、长子林节思、幼子林约希均为英国籍；林约希更在母亲不太向往的美国攻读博士学位。至于她的长子林节思，则在爱尔兰都柏林大学进修。

至于林郑以下的司局级官员，例如早年经营“㓥房”的财政司司长陈茂波，其妻子许步明、儿子陈天行、女儿陈天欣同样为英国籍；卷入僭建地窖丑闻的律政司司长郑若骅的丈夫潘乐陶则为加拿大籍。

有份力推去年逃犯条例修订草案与国安法的保安局局长李家超，其妻子及两名儿子也持英国国籍。正研究在中小学强推“国安教育”的教育局局长杨润雄，其两个子女则于澳洲留学；环境局局长黄锦星据传已经是“太空人”，他的太太和女儿据报已移民加拿大。

另外，部分亲北京议员有不少人都申报持有海外公司股份或物业，以新民党主席、保安局前局长叶刘淑仪为例，传媒起底叶刘淑仪现时拥有两间在英属处女岛注册的离岸公司，其中一间公司报称用作持有美国股票，而另外一间公司则报称用作投资香港物业。

曾表示全力支持香港国安法的立法会主席梁君彦申报自己在英国拥有物业，但未有提供具体数字。根据梁君彦的申报资料，他现时担任18间公司的受薪董事，业务涉及多个行业，包括物业投资、金融、物流等，亦拥有英国注册公司的股权。不过日前，梁君彦就透露自己有意退下“火线”，表示他需要休息。

香港科技大学社会科学部副教授成名告诉自由亚洲电台，若美国严格执行制裁措施，受制裁人士的银行如与美国银行有交易，都能受罚。即使是非美国银行，可能都会把被惩处客户剔除，这意味着，其实全世界很多银行都会受牵连。

成名说：“除非把所有钱放在与国际银行没有任何交易的单一国家银行，否则其实都有危险，户口会被取消，所以牵连的范围十分广。”