冲之鸟岛成为日中钓鱼岛之外另一个冲突点

日本海上保安厅方面的消息称：到7月18日为止，在日本最南端的冲之鸟岛的专属经济区内，中国海洋调查船“大洋号”连续10天续航，在7月9日开始进行海洋调查，在9日以后，除15日外，一直到18日午后5时离开日本认为是“专属经济区内”的海域外为止，一直进行海洋调查，曾向海里投入类似于观察仪器似的物体，日本政府以违反“国际海洋法公约”对此提出强烈抗议。

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官房长官菅义伟在7月11日的记者会上，针对中国在海洋调查船在没有经过日本事先允许的情况下，在冲之鸟岛日本认为是“专属经济区”海域内进行调查活动指出：日本已经向中国方面提出了强烈抗议。

他还在17日的记者会见中指出：如果是进行科学调查，应该立即停止，我们会和相关省厅合作，毅然加以对应。

据日方反应：日方曾用无线电和电子荧屏警告，要求停止调查。

7月17日，在中国外交部发言人华春莹主持例行记者会上，《日本经济新闻》记者问道：中国海洋调查船在日本“冲之鸟岛”附近“专属经济区”持续进行活动。日本政府规定必须事先获得同意，已就此向中方提出照会。你能否介绍中方在上述海域进行活动有什么理由？

华春莹答道:理由非常简单。根据《联合国海洋法公约》，冲之鸟是礁不是岛，不能拥有专属经济区和大陆架。日本单方面主张没有法律依据。中方科考船在该海域作业是行使公海科考自由，不需要得到日方许可。