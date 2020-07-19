立法会选举开始接受报名民主派已酝酿内部分歧

香港立法会9月的选举18日正式开始接受报名登记，但民主派已酝酿内哄，有同属泛民主派政党无视早前民主派初选结果而径自报名，而港府要求参选人必须签署拥护基本法的认书，又引起内部不同的声音，胜出初选的前香港众志秘书长黄之锋直指，确认书是中共设下的陷阱。

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民主派及抗争派在报名参选会否签署确认书出现分歧，已于18日报名参选的会计界梁继昌、教育界叶建源及社福界张志伟等，将会签署确认书。但将会报名出选直选选区的民主党主席胡志伟、黄之锋及学联前副秘书长岑敖晖等，却表明不会签署确认书，而将出战新界东的刘颕匡则表示将会签署确认书。

在民主派初选中成为九龙东“票王”的黄之锋在社交网站表示，准备正式代表民主派报名参选，他从没排除自己会被DQ（取消参选资格）的可能，但作为被DQ的过来人，但不会签署确认书，“我深信北京会否批准自己入闸，根本不在乎于报名时有否签署这份文件，而需考虑国策外交问题，签署与否，根本毫不影响自己的入闸机率，那倒不如直截了当，拒签了事”。

黄之锋亦于面书发文表示，确认书一直并非用作DQ参选人的衡量指标，亦非有效评估政治人物有否抱持抗争意志，而是中共破坏民主派团结与互信设下的陷阱，他个人希望“签就一齐签，不签就一齐不签”，无论最后能否达成共识，也希望在初选过后，各阵营放下分歧并非沦为空谈。

参选连任的梁继昌、叶建源及参选社福界的社总外务副主席张志伟，报名参选时均表明会签署确认书。梁继昌表示，签署确认书现时仅为程序问题，冀民主派不要聚焦此争论，努力打好选战，争取议会主导权。张志伟说，不应拘泥于是否签署确认书这问题，若当选后宣誓内容亦与确认书相若，认为现时应以取得过半数议席为目标。

首次参选社福界立法会议席的张志伟表示，他有签署确认书，但不等如认同港版国安法 。他强调确认书的内容与将来如果当选立法会议员之后，要宣誓就职的内容相同，希望民主派参选人不要在是否签署确认书的取态上产生不必要的内耗。

张志伟接受美国之音提问表示，参选的目标主要是争取民主派议会过半，而在过去超过一年的反送中运动中，有很多未成年的青少年被检控，希望关注这些青少年的权益。

张志伟并非是唯一没有参加民主派初选而自行考虑参加立法会选举的民主派人士。去年6.12包围立法会行动中，怀疑被警方橡胶子弹射伤眼睛、人称“爆眼老师”的杨子俊，尽管没有报名民主派的初选，但表示有意参选教育界立法会议席，目前在社交网站作公众咨询，至下星期一会公布是否参选。参选连任的叶建源表示，如果民主派有多过一名候选人竞逐教育界议席，可能令建制派“渔人得利”。