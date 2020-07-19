蔡英文公开宣布将推动宪改废除考试院监察院

台湾总统蔡英文今天在民进党全代会致词表示，当前最重要的改革就是宪政改革，民进党将推动宪改，废除考试院与监察院，并将拥有投票权的年龄从20岁降为18岁，将尽快提出党版修宪方向。

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min'jing'dang全代会今天在台北国际会议中心登场，今年主轴是「团结台湾、前进世界」，蔡英文至词说，民进党坚持改革，说到做到，改革曾经让民进党受伤，但民进党没有因此退缩，坚持理念，调整节奏，最终改革还是会看到成果。

她紧接着说，当前最重要的就是宪政改革，除了朝野对18岁公民权有共识，「废除考试院、监察院也可以优先进行，她希望尽快提出党版修宪方向，让立委有更多讨论基础。她也恳请在野党珍惜这个宪法时刻，强调意见不同不应该成为改革停滞不前的原因，意见相左才显示彼此琢磨出来的共识更珍贵。

蔡英文也提到，未来将深化民主，在国际变局中守护价值。她说，这次大选证明台湾民主体制成熟，也是前进世界时最好的一把钥匙，如今外部挑战依然艰巨，香港自由人权受到强力冲击，她重申，自由民主人权是台湾最重要价值，民进党会把台湾实践民主的经验贡献给国际社会，给香港朋友更多温暖。

蔡英文也说，未来民进党要针对青年举才，过去两个月民进党积极推动青年入党，创下两周增加两千人纪录，除选举幕僚跟政治幕僚，也要培养在专业领域更多愿意为理想打拚的好人才，让年轻人参与执政历练。