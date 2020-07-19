蔡英文公開宣布將推動憲改廢除考試院監察院

台灣總統蔡英文今天在民進黨全代會致詞表示，當前最重要的改革就是憲政改革，民進黨將推動憲改，廢除考試院與監察院，並將擁有投票權的年齡從20歲降為18歲，將儘快提出黨版修憲方向。

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民進黨全代會今天在台北國際會議中心登場，今年主軸是「團結台灣、前進世界」，蔡英文至詞說，民進黨堅持改革，說到做到，改革曾經讓民進黨受傷，但民進黨沒有因此退縮，堅持理念，調整節奏，最終改革還是會看到成果。

她緊接著說，當前最重要的就是憲政改革，除了朝野對18歲公民權有共識，「廢除考試院、監察院也可以優先進行，她希望儘快提出黨版修憲方向，讓立委有更多討論基礎。她也懇請在野黨珍惜這個憲法時刻，強調意見不同不應該成為改革停滯不前的原因，意見相左才顯示彼此琢磨出來的共識更珍貴。

蔡英文也提到，未來將深化民主，在國際變局中守護價值。她說，這次大選證明台灣民主體製成熟，也是前進世界時最好的一把鑰匙，如今外部挑戰依然艱巨，香港自由人權受到強力衝擊，她重申，自由民主人權是台灣最重要價值，民進黨會把台灣實踐民主的經驗貢獻給國際社會，給香港朋友更多溫暖。

蔡英文也說，未來民進黨要針對青年舉才，過去兩個月民進黨積極推動青年入黨，創下兩周增加兩千人紀錄，除選舉幕僚跟政治幕僚，也要培養在專業領域更多願意為理想打拚的好人才，讓年輕人參與執政歷練。